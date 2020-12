Ecco le anticipazioni di oggi, 28 dicembre 2020, di Beautiful. La soap opera va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 13.40 su Canale 5.

Beautiful è la soap opera più famosa e longeva della televisione non solo italiana ma mondiale! Nell’universo della moda di Los Angeles vive la famiglia Forrester: quest’ultima dirige la sua incredibile maison nel quartiere americano di Beverly Hills. Lusso, passerelle e grandi marchi nascondono flirt, colpi di scena, tradimenti, minacce e tanto altro! Beautiful attira ogni giorno più di 500 milioni di telespettatori in tutto il mondo. La soap opera è stata creata per la CBS nel 1987, in Italia è arrivata invece tra anni dopo, nel 1990. A distanza di 30 anni continua ad essere seguitissima la serie televisiva che racconta di tantissime vicende familiari e non…Tutti gli appassionati si staranno chiedendo: cosa succederà oggi? Vi sveliamo le anticipazioni di Beautiful del 28 dicembre.

Beautiful Anticipazioni 28 dicembre: la vendetta di Thomas

Oggi 28 dicembre 2020 andrà in onda una nuova puntata di Beautiful: nell’episodio della soap opera in onda su Canale 5 vedremo come Thomas deciderà di vendicarsi…

Zoe è stata allontanata dalla Casa di Moda ed è stata messa all’angolo da Logan e Spencer Forrester. E’ diventata ormai una preda facile per Thomas che ha notato un’affinità con Buckingham. Zoe è stata l’unica a proteggere il segreto dello scambio di culle: da preda così diventa la perfetta alleata. Per questo motivo Thomas cercherà di fare leva sul risentimento della giovane per portarla dalla sua parte per vendicarsi di Brooke. Dalle anticipazioni di Coming Soon leggiamo che nella puntata di oggi vedremo un Thomas intenzionato a ‘distruggere’ Brooke: a lei attribuisce tutte le sciagure della famiglia Forrester!

Perchè Thomas ha scelto Zoe come alleata? Perchè la giovane odia come lui Brooke! Il ragazzo per questo motivo si rivolgerà a lei: accetterà? Non ci resta che attendere le 13.40 di oggi, 28 dicembre!