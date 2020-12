Anticipazioni Grande Fratello Vip, lunedì 28 dicembre: confronti accesi, ci sarà la regina della tv.

Una settimana ricca di colpi di scena è appena trascorsa all’interno della casa del Grande Fratello Vip, tra baci bollenti e rivelazioni sorprendenti. In vista delle festività natalizie, i concorrenti hanno ricevuto inaspettatamente alcuni regali dai familiari o dai propri amici. Tutti o quasi hanno mostrato la gioia per questa sorpresa meravigliosa, che però ha destato grande sconforto in Andrea Zelletta. Infatti, come abbiamo avuto modo di vedere, l’ex tronista ha ricevuto un regalo dalla fidanzata che l’ha scosso terribilmente, un biglietto ambiguo, con una boccetta di profumo. In questi giorni, Andrea si è mostrato alquanto amareggiato, e ha cercato di capire il significato della scelta di Natalia Paragoni.

All’interno della casa, sono molte le vicende che hanno appassionato il pubblico, infatti, la produzione ha deciso di portare un gioco particolare per rendere l’atmosfera decisamente più accesa. E’ stato inserito un vischio, sotto al quale i concorrenti si sono scambiati grandi effusioni. Non è passato inosservato il bacio tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi. I due si sono mostrati molto presi l’uno dall’altra, proprio per questo, il passionale avvicinamento ha destato grande clamore. Questa sera, molto probabilmente, si parlerà di quanto appena riportato, ma ad animare la serata, ci sarà anche lei, un super ospite: Maria De Filippi.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, 28 dicembre: confronti accesi e un super ospite

Mancano decisamente poche ore all’inizio di una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip, e già il pubblico è in fermento. Dopo una settimana alquanto bollente, la diretta di questa sera sicuramente, ancora una volta, non deluderà le aspettative dei telespettatori, che sono sempre più presi dagli avvenimenti in casa. A quanto pare, questa sera potrebbe esserci il tanto atteso confronto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, dopo che la ragazza, in settimana, ha fatto recapitare uno strano regalo con un biglietto ambiguo al suo fidanzato. Questi giorni, sono stati per il concorrente decisamente difficili, e più volte ha mostrato il malessere provato. Ovviamente, si parlerà anche del bacio scattato per gioco sotto al vischio tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi, e del loro carezzevole rapporto: i due sono sempre più vicini. Ma a sorprendere il pubblico è sicuramente la presenza del super ospite, ovvero Maria De Filippi. La conduttrice potrebbe allietare i concorrenti con parole di augurio per questo Natale, lasciando dei meravigliosi consigli, e anche salutare i suoi conoscenti, coloro che hanno fatto parte dei suoi programmi. Ma al momento non si sa per certo il motivo della sua presenza: cosa succederà?

Durante la puntata, ci sarà spazio per la nomination. Questa settimana a rischio eliminazione ci sono Sonia Lorenzini, Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta e Samatha De Grenet: chi uscirà? Per scoprirlo, tutti sintonizzati su canale 5, questa sera, per seguire il Grande Fratello Vip!

