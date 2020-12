Barbara D’Urso avrebbe un fidanzato segreto: la conduttrice di punta di Mediaset, secondo Roberto Alessi, non sarebbe poi così sola.

La sua vita lavorativa così intensa sembra non lasciare spazio all’amore, ma attenzione: secondo quanto lascia trapelare il re del gossip Roberto Alessi, Barbara D’Urso non sarebbe single. Proprio così: nonostante la conduttrice affermi da molto tempo di non avere alcun amore nella sua vita, il direttore di Novella 2000 sarebbe pronto a scommettere che non è così. E’ proprio il giornalista a dichiarare su Libero Quotidiano che l’infaticabile Lady Cologno ha un fidanzato: “Barbara d’Urso è una certezza, sempre: a Canale 5 hanno bisogno di coprire una serata? Arriva lei con Live-Non è la d’Urso. Vanno tagliati i costi? Lei lo fa aumentando pure le ore di tv. Pomeriggio 5, Domenica Live e la sua serata della domenica. Lei non demorde: «Come un soldatino», dice in tv. Più che un soldatino, un generale, ma con una quarta (naturale) di reggiseno. Ho un solo cruccio con lei: non riesco a beccarla con il suo amore segreto. Sono certo che c’è, ma sfugge”.

Barbara D’Urso, gli amori della conduttrice

In verità, non sarebbe la prima volta che alla conduttrice regina indiscussa dei palinsesti Mediaset vengono attribuiti vari fidanzati: capita spesso che voci di questo genere su di lei si rincorrano periodicamente, ma certo è che nulla di concreto viene mai alla luce. In effetti, la vita della D’Urso sembra davvero traboccare di impegni lavorativi per cui non è difficile credere che effettivamente non abbia tempo da dedicare ad un eventuale fidanzato. Anzi, è proprio lei che spesso nei suoi programmi precisa di avere solo tre grandi amori: quello per i suoi due figli e quello per il suo affezionatissimo pubblico.

Staremo a vedere se stavolta Barbara lascerà venire alla luce l’ipotetica storia d’amore segreta o se ancora una volta il gossip sfumerà da solo.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui