La splendida Barbara d’Urso è una delle conduttrici più celebri e amate della televisione: la toccante confessione, un retroscena inaspettato che riguarda il suo passato.

La splendida Barbara d’Urso è una delle conduttrici più amate a apprezzate della televisione italiana: la confessione toccante, il retroscena inaspettato sul suo passato. La talentuosa artista si è sempre distinta per il grande talento di cui è dotata. Non solo conduttrice, ma anche attrice, l’abbiamo ammirata in ruoli sia cinematografici che televisivi. Indimenticabile e amatissimo ancora oggi è la sua Dottoressa Giò. Nata a Napoli, Barbara d’Urso ha diversi fratelli e sorelle, alcuni figlio del secondo matrimonio del padre. La conduttrice, infatti, ha perso la mamma quando era davvero molto piccola, a soli undici anni. Un episodio drammatico, una perdita dolorosa che ha segnato Barbara d’Urso, come confessato da lei stessa e l’ha spinta a indossare una “corazza”. La celebre conduttrice, nel corso di un’intervista a Vanity Fair, ha rivelato anche un altro dettaglio sul suo passato, un retroscena davvero toccante. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Barbara d’Urso, la confessione toccante sul suo passato

La bellissima conduttrice è un volto amatissimo dal pubblico ed è tra i personaggi più seguiti, come dimostra il suo profilo Instagram. Solo qualche giorno fa a Pomeriggio Cinque tutti hanno notato un dettaglio particolare. La dolce Barbara d’Urso, alcuni anni fa, ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in occasione dell’uscita del suo libro. Ritrovatasi a parlare della sua vita, dell’amore e degli anni che “si sente”, la conduttrice ha risposto anche ad una domanda molto profonda. Interrogata riguardo al fatto se ci fosse mai stato un momento in cui avrebbe desiderato più o meno della sua età, Barbara d’Urso ha risposto con grande sincerità. “Quando ero adolescente ne avrei voluti di più” ha detto. “durante la mia infanzia, invece sono stata costretta, purtroppo, ad averne di più ” ha confessato. “C’è tutta una parte dell’essere bambini che non ho vissuto” ha rivelato. La conduttrice ha spiegato che le è mancata la “spensieratezza”, la possibilità di “non pensare”.

Una rivelazione toccante e profonda, quella di Barbara d’Urso. La conduttrice ha anche spiegato che la serenità che ha oggi le arriva dalla consapevolezza di essere onesta. E di non sentire di avere un’età precisa: “Dipende dal contesto, ma credo possa essere interessante non approcciarsi alla vita sempre nello stesso modo“.