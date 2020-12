Detox dopo le feste: dal cibo allo skincare, i consigli utili ed efficaci

Detox dopo le feste: vi sentite pesanti e gonfie dopo le festività natalizie? Il vostro viso risente di tutto il cibo consumato? Ecco per voi consigli utili ed efficaci, dal cibo allo skincare.

Le feste portano sempre qualche kilo in più. In questo Natale 2020 il Coronavirus non ha permesso di riunire tutte le famiglie: il cibo però è quella componente delle feste che non può mancare mai. I giorni di festività lasciano sempre il segno, sul nostro corpo e sul nostro viso. Gonfiori, ritenzione, brufoletti o zone del viso lucide: volete eliminare subito questi ‘effetti collaterali’ delle feste di Natale? Vi sveliamo subito cinque strategie per rimettersi subito in riga ed affrontare l’inverno con una pelle del viso ed un corpo rigenerato!

Dopo le festività natalizie è importante rimettersi in riga per ‘smaltire’ tutto il cibo mangiato, come da tradizione. Corpo e viso ne risentono ed è giusto prendersi cura di sé. Primo consiglio utile per sgonfiare la pancia è sicuramente quello di tornare a mangiare bene, consumando prodotti di stagione ricchi di vitamina C. Per liberarsi di quel senso di gonfiore esistono anche tantissime bevande detox, come tisane, succhi con vitamine e sali minerali.

Una conseguenza di dolci e fritture è la pelle grassa: se vi ritrovate alcune zone particolarmente lucide o unte, bisogna subito acquistare sebo regolatori come quelli a base di acido azelaico o benzoil perossido. Per recuperare bellezza ed energia è opportuno anche riposare in modo sano e regolare, rispettando le ore di sonno consigliate. Per ripulire a fondo la pelle è utile bere molta acqua e detergere perfettamente il viso.

Gli scrub sono consigliati per eliminare le cellule morte: si può fare sia sul viso che sul corpo, arricchito da oli essenziali. Dopo avrete sicuramente una pelle luminosa e sana. Basterà seguire questi semplici ed efficaci consigli per ritornare a sentirvi libere e leggere dopo giorni di tanto cibo!