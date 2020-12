GF VIP 5, il web non perdona Natalia Paragoni: la frase inaspettata

Il web non perdona Natalia Paragoni, la frase inaspettata dell’ex corteggiatrice ha fatto discutere: ecco cosa ha detto al GF VIP 5

Questa sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il pubblico era in ansia per l’attesissimo confronto tra Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nel giorno di Natale ha inviato un regalo abbastanza ‘sospetto’ al suo fidanzato. Il regalo e le parole scritte in una lettera dalla Paragoni hanno sconvolto l’ex tronista. Questa sera Zelletta ha avuto un confronto chiarificatore con la sua fidanzata.

GF VIP 5, il web non perdona Natalia: la frase

Nella puntata odierna del GF VIP, Natalia Paragoni è entrata nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con il fidanzato Andrea Zelletta. L’ex corteggiatrice, visibilmente emozionata, ha scritto una lettera per non dimenticare nulla. La Paragoni ha spiegato il suo gesto e poi ha recriminato alcune azioni al suo fidanzato. Andrea e la sua fidanzata hanno avuto poi un confronto con Dayane Mello e Giacomo Urtis. La modella brasiliana ha infatti dichiarato che, secondo sue fonti, la Paragoni avrebbe dormito con un uomo durante una vacanza a Capri. Indiscrezione ovviamente smentita dalla coppia.

Durante il confronto con Dayane Mello e Giacomo Urtis, Natalia ha pronunciato una frase che non è passata inosservata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti dichiarato: “Prima di essere Natalia Paragoni“. Il web non ha perdonato la fidanzata di Zelletta e l’ha accusata di essere stata abbastanza presuntuosa. La Paragoni avrà modo di riascoltare le sue parole e magari interverrà anche su questo argomento sui social.