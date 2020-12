GF Vip, Giuliano Condorelli, fidanzato di Rosalinda Cannavò, rompe il silenzio in merito alle speculazioni sul regalo di Natale e su quanto si è ipotizzato nelle ultime settimane: cos’ha dichiarato.

In occasione del Natale abbiamo assistito, nella casa del GF Vip, all’apertura di alcuni regali per i concorrenti da parte dei loro cari e, tra questi, il dono di Giuliano Condorelli per Rosalinda su cui i fan hanno a lungo speculato. Circolavano, infatti, diversi gossip che asserivano che il giovane fosse stato ‘forzato’ dal programma a spedire un regalo per la concorrente. Inoltre, molti avevano letto tra le righe del messaggio di Giuliano l’intenzione implicita di rompere con Rosalinda. Il ragazzo, che ha sempre dichiarato di essere molto riservato e di voler preservare la sua storia d’amore, sembra essersi stufato di tutte queste illazioni e ha deciso di intervenire. Lo ha fatto attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale. Così, il fidanzato di Rosalinda ha rotto il silenzio e chiarito la situazione una volta per tutte, compresa la questione del regalo al GF Vip.

GF Vip, il fidanzato di Rosalinda rompe il silenzio e chiarisce ogni punto

In una storia pubblicata tramite il suo profilo Instagram, Giuliano Condorelli rompe finalmente il silenzio e chiarisce punto per punto tutti i dettagli in merito a quanto ipotizzato nelle ultime settimane. Prima, il giovane spiega di aver lasciato il social alle cure del suo migliore amico sia perché impegnato sia perché stanco delle “cavolate” che leggeva. Giuliano è poi passato a smentire una serie di voci che circolavano sul web. Ha specificato di non aver mai smesso di seguire Rosalinda su Instagram, come alcuni avevano detto. Ha dichiarato che nessuno lo ha obbligato a farle un regalo, precisando che “figuratevi se mi faccio consigliare dal GF per qualcosa di così importante per me”. Il giovane ha poi affermato con decisione di non aver lasciato la fidanzata e di amarla alla follia e sostenerla, nel bene e nel male. Giuliano Condorelli ha poi concluso il suo post ringraziando per i messaggi di affetto che riceve. Di seguito, il post completo.

Sembra che il fidanzato di Rosalinda abbia messo fine una volta per tutte alle speculazioni sulla loro storia, voi che ne pensate?