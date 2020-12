Una serata che è iniziata con il botto per il GF Vip, con il confronto faccia a faccia tra Andrea Zelletta e la fidanzata, Natalia Paragoni: è accaduto in diretta, ecco tutti i dettagli.

Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo di loro: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono stati i protagonisti del gossip fuori e dentro la casa del GF Vip in queste ore. Il motivo? L’ambiguo e ‘particolare’ regalo che la ragazza ha inviato al fidanzato in occasione del Natale. Un elastico per capelli, una boccetta di profumo e un messaggio scritto a mano che non appariva molto romantico. Come annunciato dal profilo ufficiale del programma, Natalia Paragoni è arrivata nella casa del GF Vip per parlare faccia a faccia con il fidanzato e dire la ‘sua verità’. Alfonso Signorini ha spiegato, prima del loro incontro, che ci sono molte cose che la ragazza vuole chiarire con Andrea. Un momento carico di tensione, ecco tutti i dettagli di quello che è accaduto. Dopo una clip riassuntiva di quanto accaduto a Natale, con annessi i vari commenti fatti dagli inquilini e le svariate ipotesi, il conduttore ha parlato direttamente con Andrea. Il giovane ha spiegato di aver pensato molto per cercare di comprendere cosa sia accaduto. “Penso che sia stato un gesto di rabbia, impulsivo” ha detto, a proposito della fidanzata.

Natalia Paragoni faccia a faccia con Andrea Zelletta al GF Vip

Alfonso ha poi chiesto ad Andrea Zelletta di tornare in salotto, dove ad attenderlo c’era Sonia Lorenzini. Il conduttore ha chiesto all’influencer se forse, non potrebbe aver dato fastidio a Natalia Paragoni la vicinanza tra lei e il fidanzato. Entrambi hanno negato e Sonia è apparsa molto provata dalla sola idea. Andrea ha poi potuto vedere di persona Natalia, faccia a faccia. “Non è Sonia” ha esordito la ragazza, che ha scritto per lui un biglietto che ha letto con la voce rotta. Si è detta dispiaciuta per avergli rovinato il Natale, spiegando che quel gesto era per ricordargli di lei e fargli avere qualcosa di suo. “Ho avuto la sensazione che ti stessi allontanando, che sempre più spesso cerchi il contatto con altre ragazze” ha continuato, tra i singhiozzi. Natalia ha dichiarato di amare follemente Andrea, e il ragazzo le ha ribadito che deve fidarsi di lui.

Il chiarimento

Alfonso Signorini è intervenuto per chiarire un punto, quello in cui Natalia dichiara di aver provato fastidio per alcuni apprezzamenti che Andrea ha fatto o per cose che lui fa con altre ragazze nella casa e con lei no. “Non c’è malizia in nulla” ha ribadito il ragazzo, a proposito del suo rapporto con le altre ragazze della casa. Alfonso Signorini ha però messo al corrente la coppia di alcune insinuazioni fatte sul loro conto. “Io ho saputo delle cose della sua ragazza, cosa ha fatto quest’estate” diceva Dayane Mello in una clip. La modella aggiunge che Natalia avrebbe dormito nello stesso letto con un altro ragazzo e aggiunge che di molte cose è a conoscenza anche Giacomo Urtis. “So già tutto” ha detto Andrea Zelletta appena terminata la clip. “Quello che ha detto Dayane è falso: so dov’è stata Natalia e so con chi ha dormito: inventare stupidaggini è facile” ha dichiarato. Natalia Paragoni ha confermato e ha smentito di aver dormito qualcuno.

Dopo un confronto in presenza anche di Dayane e Giacomo Urtis, i primi ad aver riportato queste notizie, la coppia si è salutata. Andrea si è detto felice di aver chiarito e di essere tranquillo. “La amo follemente” ha dichiarato.