Momento di forte tensione al GF Vip per Sonia Lorenzini: lo sfogo in lacrime dell’influencer che confessa di cosa ha paura.

Mancano poche ore alla puntata del GF Vip di domani sera e nella Casa la tensione si taglia col coltello: i concorrenti a rischio eliminazione sono Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. Come accade in vista di ogni prima serata del reality, i nominati vengono invitati dagli autori a preparare le proprie valigie, ma la Lorenzini è sembrata non gradire la proposta. L’influencer è infatti scoppiata in lacrime: “Mi viene da piangere, me l’hanno detto così brutto che devo fare la valigia. Mi è venuto un po’ di panico, mi sono spaventata”. Altre due coinquiline, Maria Teresa Ruta e Cecilia Capriotti sono corse in aiuto della ragazza per rassicurarla sul fatto che quella delle valigie non è altro che una prassi del programma riguardante tutti i nominati e non solo lei.

Sonia Lorenzini in lacrime: l’influencer ha paura di uscire

Oltre a Maria Teresa e Cecilia, anche Giacomo Urtis si è mostrato partecipe allo sfogo di Sonia. Anzi, essendo anche lui tra quelli che rischiano di dover abbandonare il gioco domani sera, il concorrente ha ammesso: “Non fare così che mi fai dispiacere”. Sonia poi, che stiamo imparando a conoscere in questi giorni, ha detto molto chiaramente di non voler andar via: “Sono troppo sensibile a queste cose, non voglio andare via, sento che posso ancora dare molto”. Inoltre, determinata com’è, ha anche affermato: “Se supero la nomination vi avviso che non la disfo mai più”.

Che dire, ci sembra un ottimo modo per affrontare il gioco del Grande Fratello. Staremo a vedere se il pubblico apprezzerà la determinazione di Sonia.

