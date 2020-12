La nuova puntata del GF Vip è ormai nel pieno e l’ospite d’eccezione è stata l’iconica Maria De Filippi, giunta per fare una sorpresa a Tommaso Zorzi: “Ho iniziato a guardarlo in modo diverso”

Com’era stato annunciato attraverso i profili social del programma, la puntata in onda questa sera, 28 Dicembre, del GF Vip si sta rivelando davvero esplosiva. Nel corso della settimana natalizia c’erano stati, all’interno della casa, momenti di grande tensione e liti molto accese. Venerdì scorso, inoltre, la puntata serale non è andata in onda in occasione del Natale e, di conseguenza, c’era davvero molto da raccontare. L’arrivo di un ospite d’eccezione ha mandato in delirio il pubblico. Nella casa del GF Vip è arrivata l’iconica Maria De Filippi! La conduttrice ha rivelato di seguire il programma e che, in particolare, ad appassionarla sono le “storie umane”, in questo periodo soprattutto. Sulle nomination, invece, sembra storcere il naso, sebbene le comprenda come parte del gioco. Maria De Filippi, a quanto pare, è giunta per una sorpresa a Tommaso Zorzi che, incredibilmente, all’inizio non le piaceva particolarmente.

GF Vip, Maria De Filippi: “C’è una parte di te che nessuno ha ancora visto”

Alfonso Signorini ha chiesto a Tommaso di raggiungere il super led. Qui, è apparsa la celebre Maria De Filippi e la reazione del giovane è stata incredibile. Emozionatissimo e incredulo, ha ascoltato le splendide parole che la conduttrice aveva per lui. “Ciao Tommy”, lo ha salutato, e all’influencer è parso mancare il fiato. “È come se un motociclista incontra Valentino Rossi!” ha esclamato di fronte a lei. Dopo un simpatico siparietto sulle fotocopie. l’iconica conduttrice ha parlato con lui dal cuore. “Chiacchieriamo un po’ io e te” ha detto Maria De Filippi. “Inizialmente non mi eri molto simpatico” ha confessato. “Poi ti ho guardato con un occhio più attento” gli ha spiegato. “Avevi lo sguardo un po’ impaurito, era una corazza la tua” ha continuato. “Sono convinta, che c’è una parte che ancora nessuno ha visto” gli ha confessato. “Ho capito che da un po’ di tempo non ti fidi molto delle persone” gli ha fatto notare. “E questo è un problema serio, però vorresti una proposta di matrimonio da manuale”. Tommaso ha confermato tutto, compreso il suo essere un inguaribile romantico.

Le splendide parole per Tommaso Zorzi

I due sono poi passati a parlare del padre e l’influencer ha rivelato di aver paura di non essere stato un bravo figlio. Maria De Filippi gli ha detto: “Devi assolverti e assolvere anche gli altri, le persone nella vita possono sbagliare senza accorgersene“. Ha poi aggiunto che, talvolta, qualcuno può ferire senza volerlo. Maria De Filippi ha poi letto un estratto scritto da Tommaso dove rivela che ama molto le fiabe. L’influencer ha rivelato che a leggergliele era la nonna, che forse aveva intuito prima di tutti chi era davvero. “Non fuggo dalla malinconia” ha confessato Tommaso e Maria De Filippi gli ha detto che è sinonimo di intelligenza. “Non mollare Tommaso, fidati di te stesso, fai vedere anche quel lato del tuo carattere che nascondi” lo ha spronato. Il giovane ha confessato che vederla è stato un onore immenso.

Un incontro davvero profondo ed emozionante, non trovate?