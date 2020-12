GF Vip, arriva un messaggio inaspettato: è successo a poche ore dalla puntata di questa sera, 28 dicembre 2020.

Manca sempre meno ad una nuova, ricchissima puntata del GF Vip. Questa sera, 28 dicembre 2020, andrà infatti in onda un nuovo appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini e, stando alle anticipazioni, ne vedremo delle belle! Sono tanti i temi di cui si parlerà durante la diretta: dal feeling sempre più forte tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, al vero significato che si nasconde dietro il regalo di Natalia Paragoni al suo fidanzato Andrea Zelletta. Insomma, sarà una puntata ricca di colpi di scena! E, probabilmente, non mancherà la parentesi dedicata al rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ( Adua). Ed è stato proprio il fidanzato di quest’ultima, poche ore fa, a pubblicare un messaggio su Instagram che non è passato inosservato. Leggiamolo insieme.

GF Vip, arriva un messaggio inaspettato: il fidanzato di Rosalinda fa chiarezza sul loro rapporto

Rosalinda e il suo fidanzato Giuliano sono in crisi? Nulla è certo, ma nella casa del GF Vip, la bellissima attrice non ha nascosto alcune perplessità rispetto al suo rapporto con il suo fidanzato. Che, secondo quanto è trapelato sul web nei giorni scorsi, avrebbe addirittura smesso di seguire la gieffina su Instagram. Dopo tanti giorni di rumors, Giuliano ha deciso di fare chiarezza sulla situazione, postando un’eloquente storia su Instagram. Una storia nella quale non solo smentisce di aver smesso di seguire Rosalinda sui social, ma ribadisce il suo amore e assoluto sostengo per l’attrice. Ecco il messaggio, apparso poco fa sui social:

Insomma, sembra proprio che da parte di Giuliano non ci sia alcun dubbio: il sentimento che prova per Rosalinda è invariato. Sarà lo stesso anche per l’amatissima concorrente del GF Vip? Staremo a vedere! Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire tutte le novità direttamente dalla casa più spiata della tv! Appuntamento alle ore 21 e 30 su Canale 5!

La super ospite di questa sera

Ma non è finita qui: durante la puntata di questa sera, ci sarà anche un’ospite speciale. Una vera e propria regina della tv si collegherà col GF Vip. Di chi si tratta? Di Maria De Filippi, che farà parte della puntata di questa sera! Quale sarà il suo ruolo non è stato reso noto, ma siamo certi sarà un momento imperdibile!