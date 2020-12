GF Vip, scoppia la lite a poche ore dalla puntata: volano parole forti nella casa più famosa della tv.

Manca pochissimo ad una nuova puntata del Grande Fratello Vip, ma i colpi di scena sono iniziati anche nel pre-puntata! Si, perché proprio qualche minuto fa è nata una discussione piuttosto accesa tra due concorrenti del reality show più spiato della tv. Una discussione che ha animato la casa! Scopriamo i dettagli!

GF Vip, scoppia la lite a poche ore dalla puntata: Tommaso Zorzi vs Mario Ermito

Scoppia la lite nella casa del GF Vip: è successo poco prima della puntata in onda questa sera, 28 dicembre 2020. A scontrarsi sono stati Tommaso Zorzi e Mario Ermito, uno degli ultimi arrivati in casa. È stato proprio quest’ultimo a sbottare, dopo una battuta ironica di Tommaso sulla sua carriera. Secondo Mario, Tommaso non ha alcuna intenzione di relazionarsi a lui e mai, durante il giorno, si avvicina a lui per fargli qualche domanda: le uniche volte in cui parla con lui è solo per fare dell’ironia. Battute ironiche che Mario ammette di accettare, ma se diventano troppe, non ci sta più. Ma la reazione di Ermito non ha convinto particolarmente Tommaso, che ha espresso il suo dubbio: che Mario abbia cercato la discussione per avere un motivo per nominarlo questa sera? All’influencer, infatti, è sembrato strano che l’attore abbia discusso con lui proprio poco prima della puntata, ma Ermito ha specificato di non aver bisogno di queste cose per nominare.

Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, questa sera andrà in onda una puntata ricca di colpi di scena. Sono tanti gli argomenti “caldi” da trattare: dalla relazione nata tra Pierpaolo e Giulia, al significato nascosto dietro al regalo di Natalia per Andrea Zelletta. E non è tutto: per i vipponi ci sarà una sorpresa speciale da parte della regina della tv, Maria De Filippi.