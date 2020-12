Maria De Filippi, il gesto ‘particolare’ per l’ex tronista: non se l’aspettava neanche lui.

E’ sicuramente una delle conduttrici più amate ed apprezzate, Maria De Filippi continua a riscuotere un grande seguito. I suoi programmi sono tra i più visti in assoluto, tanto raggiungere ascolti record: Uomini e donne, C’è posta per te, Amici, Temptation Island. Una donna che col silenzio ma con quel suo sguardo ravvicinato è in grado di rassicurare tutti i partecipanti delle sue trasmissioni, una donna che ha sempre una parola, giusta, pronta per accarezzare. Maria è un personaggio televisivo amatissimo, soltanto qualche giorno fa, abbiamo assistito alla sua intervista a Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin. La conduttrice ogni giorno allieta il pubblico, entrando nelle nostre case. Negli ultimi tempi, è alle prese con Uomini e donne e Amici, anche se, ben presto, la vedremo al timone di C’è posta per te. Sappiamo che la De Filippi ha sempre dimostrato di essere una persona spontanea, pronta ad aiutare chi le è vicino. Proprio a tal riguardo, non è passato in osservato un gesto ‘particolare’ che la presentatrice ha professato nei confronti dell’ex tronista.

Maria De Filippi, il gesto per l’ex tronista non è passato inosservato: nessuno se l’aspettava

Come abbiamo anticipato, Maria De Filippi è una delle conduttrici più apprezzate in assoluto. In una vecchia intervista, non può passare inosservato un gesto ‘particolare’ nei confronti di un ex tronista. Stiamo parlando di Mariano Catanzaro, che intervistato ha raccontato la sua esperienza ad Uomini e donne, sia in veste di corteggiatore, sia in quella di tronista. Catanzaro ha rivelato che durante il suo percorso ha avuto grosse difficoltà, con la paura di poter sbagliare ed essere giudicato. Ma la conduttrice più volte l’ha rassicurato: “Stai tranquillo, comportati come vuoi tanto la gente parlerà sempre. Vivi il trono così com’è”. Un gesto che l’ex tronista ha molto apprezzato, e che certamente non si aspettava di ricevere dalla regina della tv. Maria De Filippi ha dimostrato ancora una volta di essere sempre pronta ad appoggiare chi entra a far parte delle sue trasmissioni, proprio come una madre, o semplicemente un’amica.

Mariano ha addirittura affermato che il più bel ricordo è proprio questo, quando la presentatrice gli disse di essere se stesso. Parole che manifestano il grande cuore della De Filippi, qualità che il pubblico certamente ama.

