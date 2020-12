In una sua intervista a ‘Domenica In’, Maria De Filippi ha raccontato un sorprendente retroscena su Maurizio Costanzo: chi l’avrebbe detto?

Era esattamente il 28 Agosto del 1995 quando Maria De Filippi e Maurizio Costanzo convolavano a nozze. Da quel momento, sono trascorsi esattamente venticinque anni e qualche mese, eppure i due non si sono mai più lasciati. Formando, così, una delle coppie più longeve e solide della televisione italiana. Ebbene, ma com’è nata la loro storia d’amore? Come si sono conosciuti? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la dirette interessata in una sua recente intervista a ‘Domenica In’. Proprio nel salotto televisivo di Mara Venier, infatti, ‘queen Mery’ ha raccontato un inedito e sorprendente retroscena su Maurizio Costanzo. E, soprattutto, la loro storia d’amore. Ecco tutti i dettagli.

Maria De Filippi svela un retroscena su Maurizio Costanzo: chi se lo sarebbe immaginato

Oltre a parlare della sua vita e del tragico lutto subito alla sola età di ventotto anni, Maria De Filippi, a ‘Domenica In’, non ha potuto fare a meno di parlare di Maurizio Costanzo. E, soprattutto, di come è nata la loro storia d’amore. Attualmente, come dicevamo precedentemente, i due formano una delle coppie più solide ed affiatate della televisione italiana. Ma sapete che non è stato ‘amore a prima vista’? Soprattutto per ‘queen Mery’, non è stato affatto così. Anzi, tutt’altro! ‘Non avevo una grande simpatia, perché faceva sempre domande scomode’, ha iniziato a dire Maria De Filippi su Maurizio Costanzo. Ed anche nel loro primo incontro, al Festival del Cinema di Venezia, la conduttrice ha avuto la conferma di quanto pensava. ‘Mi ha messo in imbarazzo’, ha continuato a raccontare. Svelando, inoltre, di come, in un ristorante a Venezia, il buon Costanzo le abbia fatto cambiare posto a tavola perché non voleva farsi fotografare con lei. ‘Andammo a mangiare e, non sapendo nulla di fotografi e gossip, mi sedetti di fronte a lui perché non ci vedevo nulla di male, lui mi chiese di spostarmi perché voleva evitare fotografie con me’, ha raccontato. Insomma, un retroscena davvero sorprendente.

Insomma, così come è accaduto a Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, anche per Maurizio Costanzo e Maria De Filippi non è stato proprio un colpo di fulmine. Ma poco importa, guardateli adesso!