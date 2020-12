“Natalia Paragoni è una gaffe vivente”: il duro attacco alla fidanzata di Zelletta arriva proprio da lei; ecco cosa è accaduto.

In questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip non si fa altro che parlare di lei. Si, ci riferiamo proprio a Natalia Paragoni, la fidanzata di uno dei concorrenti di questa edizione del reality, Andrea Zelletta. Tra i due sembrava procedere tutto a gonfie vele, finché, la sera di Natale, Andrea riceve un regalo piuttosto ambiguo dalla sua fidanzata. Cosa si cela dietro il suo gesto? Lo scopriremo questa sera nel corso della puntata in diretta: tra le tante cose, infatti, ci sarà anche un atteso confronto tra la coppia. Cosa avrà da dire la bellissima Natalia? Staremo a vedere. Nel frattempo, qualcun altro ha avuto qualcosa da dire su di lei. E si tratta proprio di una ex “collega” di Uomini e Donne, che non ha avuto parole proprio gentili per lei. Scopriamo di più!

“Natalia Paragoni è una gaffe vivente”: la fidanzata di Zelletta nel mirino di una ex di Uomini e Donne

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni formano una delle coppie più belle ed affiatate, tra quelle nate a Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice, però, non sembra convincere proprio tutti. In un’intervista di Giornalettismo, in vista dell’impegno di Capodanno sul portale Biccy, l’ex corteggiatrice Soilei Sorge ha lanciato una frecciatina poco velata alla fidanzata del gieffino. Nell’evento in streaming che Soleil condurrà a Capodanno, è prevista la consegna di alcuni premi, dai quali la Sorge ha escluso la Paragoni. Il motivo? “È una gaffe vivente”. Parole abbastanza forti, quelle di Soleil: Natalia deciderà di replicare? Non ci resta che attendere eventuali sviluppi.

Nel frattempo, questa sera non perdetevi la puntata del GF Vip: una puntata ricca di colpi di scena! Oltre al confronto tra Andrea e Natala, Alfonso Signorini cercherà di fare chiarezza sul rapporto sempre più stretto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Tra i due, nei giorni scorsi, ci sono stati dei baci appassionati, ma l’ex velino sembra nutrire ancora qualche dubbio. Ma non è tutto: una super ospite farà una sorpresa speciale ai vipponi. Si tratta di Maria De Filippi! Insomma, una puntata tutta da vivere. Appuntamento alle ore 21 e 30, su Canale 5!