Natalia Paragoni, spunta uno scatto inedito: come non l’avete mai vista prima, resterete senza parole.

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di lei, della bellissima ex corteggiatrice Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, concorrente del Grande Fratello Vip. Il motivo? Come molti ormai sono a conoscenza, la ragazza ha fatto recapitare al fidanzato un regalo alquanto inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole. Infatti, in settimana i concorrenti hanno avuto la possibilità di ricevere un regalo da parte dei familiari o amici, per rendere questo Natale trascorso all’interno del reality ancora più emozionante ed entusiasmante. Andrea ha però ricevuto un’amara sorpresa, all’interno del pacchetto c’era un biglietto ambiguo, con semplicissimi auguri, e una boccetta di profumo, che ha provocato una reazione inattesa. Il concorrente si è mostrato scosso, e più volte, in queste ore, ha palesato i suoi dubbi al riguardo. I due, come sappiamo, si sono conosciuti ad Uomini e Donne, fin da subito sono apparsi innamoratissimi. Natalia è certamente una bellissima ragazza, uno sguardo magnetico e un fisico da far invia a chiunque. Sul suo profilo è molto seguita, e proprio qui, è apparso uno scatto inedito: come non l’avete mai vista prima.

Natalia Paragoni, spunta uno scatto particolare: nessuno se l’aspettava

L’influencer è attesa questa sera al Grande Fratello Vip per il confronto con il suo fidanzato, Andrea Zelletta. La puntata si prospetta, a quanto pare, molto movimentata, dopo le perplessità sopraggiunte in settimana per lo strano regalo di Natale. Andrea e Natalia si sono conosciuti ad Uomini e donne, e dopo un percorso altalenante, l’ex tronista ha fatto la sua scelta, ricaduta sulla ragazza. Quest’ultima possiede una bellezza straordinaria, dal viso incantevole. Su instagram è seguitissima, e proprio qui è apparsa una foto particolare, quando l’influencer era intenta nella partecipazione delle selezioni per Miss Mondo. Una novità che non tutti sapevano. Com’è possibile vedere, Natalia era arrivata alle semifinali, e come lei stessa ha scritto in didascalia, è riuscita ad ottenere il secondo posto. Nello scatto appare insieme ad altre partecipanti, mostrando uno sguardo fiero ed emozionato.

A quanto pare, la Paragoni ha anche partecipato a concorsi di bellezza, e non siamo certamente sbalorditi della scelta, dato che possiede un’avvenenza da togliere il fiato: non solo bella ma anche talentuosa!

