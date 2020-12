Qui era una bambina, ora è amatissima ed ogni giorno in tv: la riconoscete? Ecco di chi si tratta.

Guardate questi meravigliosi occhi blu: eh si, si tratta proprio di una bambina incantevole, quella che vi abbiamo mostrato in questo scatto. Ma forse non tutti l’hanno riconosciuta! Oggi è un’amatissima attrice, in onda ogni giorno sul nostro piccolo schermo. Di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito, ma prima un piccolo spoiler: attualmente ha i capelli scuri, ben diversi da quelli che aveva da bambina. Scopriamo chi è.

Qui era una bambina, ora è amatissima ed ogni giorno in tv: è proprio la famosissima attrice

Oggi è bellissima e, come si vede dallo scatto che vi abbiamo mostrato, lo era sin da piccola. Parliamo di una delle attrici più amate del momento, che vediamo in tv proprio tutti i giorni. Avete capito chi è? Un altro piccolo indizio: è una delle protagoniste della soap opera di Canale 5 Beautiful! Si tratta della splendida Jacqueline MacInnes Wood, che nella soap interpreta Steffy Forrester, figlia di Ridge e Taylor, attualmente uno dei volti femminili principali del cast. La giovane Forrester è all centro di tantissimi intrighi della seguitissima serie tv americana e, in particolare, si contende l’amore di Liam Forrester con Hope Logan, figlia di Brooke. Ma la splendida Jacqueline è una star anche sui social, dove il suo profilo Instagram conta ben 502 mila followers! È lì che ha condiviso questa foto ricordo in cui era una bellissima bambina bionda ed è lì che, giorno dopo giorno, posta foto e video della sue giornate: dagli scatti lavorativi, agli attimi di vita quotidiana in famiglia. Ecco uno scatto condiviso dall’attrice sulla sua pagina ufficiale:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J A C Q U E L I N E W O O D (@jacquelinemwood_1)

Che dire, come suggerisce anche la soap di cui è protagonista, Steffy è decisamente “beautiful”. E voi, seguite la longeva soap di Canale 5? I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo, quando si tratta della famiglia Forrester!