Anticipazioni di Beautiful della puntata di Martedì 29 Dicembre: Brooke Logan prenderà una drastica decisione, come reagirà Ridge?

Continuano alla grande le avventure di ‘Beautiful’. Dopo l’imperdibile e scoppiettante appuntamento di ieri, Lunedì 28 Dicembre, anche quest’oggi andrà in onda una puntata davvero incredibile. D’altra parte, diciamoci la verità, ne siamo totalmente abituati. Sono passati tantissimi anni dalla messa in onda della prima puntata di quest’amatissima soap opera americana. Eppure, ciascuna puntata ha saputo regalare dei grandissimi colpi di scena. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa accadrà oggi, Martedì 29 Dicembre? Beh, stando ad alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che, nel corso dell’appuntamento odierno, assisteremo ad una drastica decisione di Brooke Logan. Sappiamo benissimo che, in queste ultime puntate, la donna è stata molto vicino a sua sorella Katie dopo un’operazione, eppure i giorni a venire non sono risultati affatto facili per la donna ”alfa’ della maison di bellezza. Perché? Beh, la risposta è semplice: c’entra Thomas. È proprio su di lui che, nell’appuntamento odierno, la Logan prenderà una drastica decisione. Ovvero? E, soprattutto, come la prenderà Ridge? Scopriamo insieme ogni cosa!

Beautiful, anticipazioni della puntata del 29 Dicembre: la decisione di Brooke

Carissimi appassionati e carissime appassionate di Beautiful reggetevi forte perché la puntata di oggi, Martedì 29 Dicembre, sarà letteralmente imperdibile. Stando ad alcune anticipazioni trapelato dal web, sembrerebbe che, nel corso dell’appuntamento odierno della famosa soap opera americana, assisteremo ad una drastica decisione di Brooke Logan che, addirittura, potrà mettere a repentaglio il suo matrimonio con Ridge Forrester. Di che cosa parliamo? Proprio di Thomas. Ebbene si, avete letto proprio bene! Sembrerebbe che è proprio sul giovane stilista, nonché figlio di suo marito, che la donna ‘alfa’ della maison sia pronta a prendere una brutta decisione. A cosa ci riferiamo esattamente? Beh, la risposta è davvero semplice. Nonostante sia talentuoso e uno degli stilisti più affermati dell’azienda di famiglia, Brooke è seriamente intenzionata a volerlo estromettere. Tra di loro, lo sappiamo benissimo, non corre affatto buon sangue. Ed è per questo motivo, quindi, che la Logan starebbe per prendere questa importante decisione. Ecco, ma in tutto questo Ridge come la prenderà? Ovviamente, non bene. Anzi, vi diremo di più, l’affascinante Forrester non sarebbe affatto intenzionato ad assecondare la richiesta di sua moglie. L’uomo, infatti, è cosciente delle problematiche di suo figlio e, soprattutto, di quanto Thomas sia valido come stilista. Ed è per questo motivo che tenterà in tutti i modi di convincere sua moglie a ricredersi. Ma, vi anticipiamo, non sarà affatto facile. D’altra parte, l’abbiamo imparata a conoscere. Quando Brooke si mette in testa una cosa, nessuno la smuove.

Insomma, queste anticipazioni sembrerebbero essere davvero succulenti, no?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui