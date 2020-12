Anticipazioni Un Posto al Sole della puntata di Martedì 29 Dicembre: brutta notizia per Raffaele Giordano e pericolosi riavvicinamenti.

Siamo quasi giunti alla fine di questo drammatico anno, eppure l’appuntamento con Un Posto al Sole non può affatto mancare. Da anni, ormai, su Rai Tre ad orario di cena, la soap opera napoletana si accinge a regalare delle ultime puntate davvero imperdibile. Ecco, ma cosa succederà nella puntata di questa sera, Martedì 29 Dicembre? Sappiamo benissimo che questo e quello di domani 30 Dicembre saranno gli ultimi appuntamenti del 2020. Dopodiché, come al solito, gli inquilini di Palazzo Palladini ci daranno appuntamento direttamente il 1 Gennaio per una doppia puntata. Ma in attesa, quindi, di aprire l’anno in bellezza, siete curiosi cosa accadrà stasera? Beh, stando ad alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che questa, così come tutte le altre, sarà una puntata davvero imperdibile. Perché? Beh, accadrà davvero di tutto. A partire, quindi, da una brutta notizia che riceverà Raffaele Giordano. Fino a pericolosi riavvicinamenti. Volete saperne di più? Tranquilli, ci pensiamo noi! Seguiteci..

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata del 29 Dicembre: cosa ci aspetta?

Prima di svelarvi abbondantemente tutte le anticipazioni della puntata di questa sera, Martedì 29 Dicembre, di Un Posto al Sole, facciamo un piccolo ‘recall’. E scopriamo cosa è accaduto nell’appuntamento del 28 Dicembre. Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, abbiamo assistito al ritorno di Leonardo. Dopo la fine della sua storia d’amore con Serena, il giovane non ha intrapreso la ‘dritta’ via. Eppure, ancora una volta, ha deciso di ritornare a Napoli. E, soprattutto, dalla sua ex. Perché è ritornato? E, soprattutto, cosa vorrà mai da Serena? Questo lo scopriremo. Ma non è affatto finita qui. Nell’appuntamento di ieri, inoltre, abbiamo visto di come Roberto Ferri sia ritornato nuovamente a capo dei Cantieri. E di come abbia deciso di utilizzare la figura di Lara per fare in modo che Marina non scopra la sua strategia. Infine, abbiamo assistito ad una Silvia alquanto ‘disperata’ per la partenza di Cristina per Milano. E, soprattutto, per la ricerca di una nuova cameriera. Ci riuscirà mai? Non lo sappiamo, lo scopriremo. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa accadrà il 29 Dicembre? Stando ad alcune anticipazioni, sembrerebbe che Raffaele Giordano, dopo l’inconveniente del Presepe di Natale, riceverà una cattiva notizia. Non sappiamo ancora di che cosa si tratti esattamente, ma questa sembrerebbe essere davvero spiacevole. Serena, inoltre, deciderà di accettare la proposta del suo ex Leonardo. Roberto e Marina si riavvicineranno. E questo, vi assicuriamo, non piacerà affatto a Lara, che deciderà di ‘architettare’ qualcosa. Ed, infine, Silvia penserà a cosa fare con la squadra al Vulcano. Ed, in particolare, con Diego.

