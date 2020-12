Un giorno pieno di felicità e gioia immense per la celebre attrice: fiocco azzurro per la coppia, è nato il primo figlio ed è uno splendido maschietto!

Un giorno speciale per la bellissima attrice, pieno di gioia e felicità immense: fiocco azzurro, è nato il primo figlio! L’annuncio della gravidanza era arrivato alcuni mesi fa direttamente dalla coppia e oggi un sogno è diventato realtà. La splendida Emma Roberts, talentuosa interprete statunitense, è diventata mamma per la prima volta. La nipote di Julia Roberts ha dato alla luce un maschietto dopo una gravidanza che, secondo quanto riportato da Vanity Fair, non è stata semplice. Al momento, non ci sono ancora dichiarazioni da parte dell’attrice o dal suo compagno, Garrett Hedlund e i fan sono in trepidante attesa di condividere con loro questo momento tanto speciale.

La notizia è stata riportata da Vanity Fair. Pare che il nome del piccolo sia Rhodes e che sia nato a Los Angeles. Emma Roberts, classe 1991, è un’attrice molto apprezzata e nipote dell’iconica Julia Roberts. Secondo quanto si apprende, la giovane avrebbe scoperto di soffrire di endometriosi e, visto il suo grande desiderio di diventare mamma, avrebbe scelto di congelare gli ovuli. La gravidanza, pare, non è stata facile, ma, per fortuna, Emma e il piccolo stanno bene e la coppia non potrebbe essere più felice. La celebre attrice, che vanta un profilo Instagram seguito da oltre quindici milioni di persone, al momento non ha ancora commentato l’evento. Ricordiamo che Emma Roberts è considerata una delle attrici più talentuose del panorama artistico e la sua interpretazione in American Horror Story è stata apprezzata universalmente da pubblico e critica.

Non ci resta che fare i nostri più sinceri auguri e le congratulazioni all’attrice in un giorno così felice e speciale.