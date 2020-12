Siamo a fine Dicembre, eppure Barbara D’Urso ha deciso di andare al mare: le riprese mostrate sono ‘spaventose’, incredibile!

Non è ritornata ancora in tv, Barbara D’Urso. Nonostante il primo ‘blocco’ di feste natalizie sia passato, la conduttrice campana non è ancora ritornata in onda con i suoi imperdibili appuntamenti quotidiani e settimanali. Eppure, nonostante non sia sul piccolo schermo, la simpaticissima campana non perde mai occasione di poter farsi viva con i suoi adorati sostenitori. Anche e soprattutto, oseremmo dire, in queste feste, la D’Urso non ha mai perso occasione di poter interagire e comunicare con i suoi followers. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, nonostante sia Dicembre inoltrato, ha deciso di andare al mare. Si, avete letto proprio bene: si è recata proprio al mare. Non per fare il bagno, sia chiaro. Molto probabilmente, la conduttrice ha deciso di respirare un po’ di aria marina per assaporare un po’ di libera, chissà. In ogni caso, le riprese che mostra ai suoi sostenitori sono davvero ‘spaventose’. Perché? Scopriamolo insieme. E, vi assicuriamo, rimarrete stupiti quando scoprirete cosa è accaduto.

Barbara D’Urso al mare a Dicembre: quello che succede è ‘spaventoso’, incredibile!

Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, la bellissima Barbara D’Urso non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico social. Non soltanto, infatti, la conduttrice è solita intrattenere i suoi sostenitori con splendidi selfie o scatti del passato, ma è anche solita mostrare loro tutto quello che le capita durante le giornate. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, come dicevamo precedentemente, ha deciso di recarsi al mare. E di mostrare ai suoi sostenitori delle vere e proprie riprese ‘spaventose’. Cosa è successo? Nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, siamo a Dicembre inoltrato. Quindi, è più che normale che le acque del mare siano praticamente gelate. E non lo testimoniano soltanto le parole della conduttrice, che dice: ‘È ghiacciato’. Ma ce ne danno conferma anche quei pezzettini di ghiaccio che fuoriescono dall’acqua. Insomma, delle immagini davvero ‘spaventose’, c’è da ammetterlo. Ma, d’altra parte, più che ‘giustificate’.

Una mattinata diversa dalle altre, quella che Barbara D’Urso ha voluto mostrare ai suoi sostenitori. Ma che, d’altra parte, sottolinea un’unica cosa:la grandezza e la maestosità della natura.

È fidanzata?

Barbara D’Urso è fidanzata? È questa l’ultima indiscrezione di Roberto Alessi a Libero Quotidiano. Sappiamo benissimo che la conduttrice televisiva è molto riservata e gelosa della sua privacy, ma è davvero fidanzata? Al momento, non sappiamo nulla di nuovo. Attenderemo conferme o notizie. Stay tuned!

