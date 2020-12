Su Netflix dallo scorso 25 dicembre, la serie Bridgerton sta riscuotendo un ottimo successo: conosciamo il suo protagonista, Regé-Jean Page.

Se vi siete persi questo gioiello, vi consigliamo di recuperare al più presto perché ne vale davvero la pena: Bridgerton è una serie che incontra i gusti di diverse fasce di telespettatori e le sue atmosfere vi trasporteranno in un mondo magico. Complice l’ambientazione (Inghilterra dei primi dell’Ottocento), sarà impossibile non lasciarsi trascinare dalle emozioni delle vicende narrate, ispirate dai romanzi rosa di Julia Quinn. Protagonista della storia, il duca di Hastings, Simon Basset, interpretato da Regé-Jean Page. Scopriamo più da vicino chi è questo bravissimo attore.

Regé-Jean Page, mix di talento e fascino per il protagonista di Bridgerton

Un impenitente donnaiolo che finirà per innamorarsi della protagonista Daphne (Phoebe Dynevor): è questo il personaggio del duca di Hastings interpretato da Page, trentenne britannico ma nato e cresciuto in Africa da madre zimbabwese e padre inglese. Trasferitosi a Londra a 14 anni, inizia a studiare teatro al Drama Centre London. A metà degli anni 2000, Regé-Jean sbarcherà in tv prima nella serie Casualty e dieci anni dopo in Waterloo Road. Il successo internazionale lo raggiungerà con il ruolo di Chicken George nel remake di Radici, tratto dal romanzo di Alex Haley. Nel suo curriculum anche le pellicole ‘Macchine mortali’ e ‘Sylvie’s Love’ su Amazon Prime Video e la serie ‘For the People’, che ha dato inizio alla sua collaborazione con Shonda Rhimes, sceneggiatrice anche di Bridgerton.

Attivissimo e molto seguito sui social, il bellissimo attore dal fisico statuario e lo sguardo intenso non sembrerebbe in coppia al momento.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui