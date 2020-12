Un’immagine inedita che vede protagonista l’iconico Carlo Verdone, ma non solo: “Tanta nostalgia”, scrive l’artista e il merito è di Christian De Sica.

Carlo Verdone è un volto iconico del panorama artistico: “Tanta nostalgia”, spunta lo foto inedita per merito di Christian De Sica. Due artisti eccezionali che hanno fatto la storia del cinema e della televisione italiana. Due talenti legati non solo dalla passione per lo spettacolo, ma anche dalla famiglia: la sorella di Carlo Verdone, infatti, è la moglie di del celebre attore. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus, l’immagine condivisa dal celebre attore e regista porta con sé un messaggio profondo e toccante. “Oggi Christian mi ha mandato questa foto che non conoscevo” ha esordito, datando lo scatto al 1982. Scopriamo tutti i dettagli.

Carlo Verdone e Christian De Sica: l’immagine inedita

“Lui, mia sorella Silvia e il sottoscritto” spiega l’attore, descrivendo la foto. “Nel vedere questa immagine mi viene tanta nostalgia” continua. Carlo Verdone sottolinea quanto fosse bella e preziosa la leggerezza di quel momento. “Eravamo giovani ed ignari di quello che ci sarebbe accaduto nella vita” scrive, parlando della possibilità di stare insieme, senza pericoli, all’aperto. Carlo Verdone tocca l’argomento molto sentito dell’aggregazione sociale. “La vita senza la leggerezza nella condivisione non è vita” dice, commentando gli ultimi mesi che, a causa del Coronavirus, hanno condizionato fortemente il semplice “stare insieme” delle persone. L’attore conclude il suo lungo messaggio con un augurio e una speranza: “Ma torneremo presto così. Ne sono sicuro. Ancora un ultimo sforzo” dice, aggiungendo l’invito a chi ha il potere di tutelare tutti noi di farlo al meglio. Di seguito, lo scatto che Christian De Sica ha inviato all’attore.

Un messaggio profondo e toccante, quello del celebre Carlo Verdone, che rispecchia i sentimenti di molti cittadini. Un ricordo emozionante e incredibile, non siete d’accordo?

