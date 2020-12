Cesare Bocci è un attore affermatissimo ed amatissimo, ma avete mai visto sua figlia Mia? La ragazza è giovanissima, ma bellissima.

Attualmente in onda con la serie televisiva ‘Fratelli Caputo’, Cesare Bocci è uno degli attori più famosi ed apprezzati del nostro panorama artistico. Colonna portante di numerosi film cinematografici, programmi e serie televisive, l’attore marchigiano decanta di un successo davvero clamoroso. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lui? In un nostro recente articolo, vi abbiamo parlato della sua età e della sua altezza. Ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata e sentimentale? Certo, sappiamo che è felicemente sposato con Daniela Spada. E che entrambi hanno una figlia bellissima. Ma voi l’avete mai vista? No? Tranquilli, ci pensiamo noi a mostrarvelo. Sul profilo social ufficiale dell’attore, infatti, sono spuntati alcuni scatti in sua compagnia. Volete saperne di più? Seguiteci.

Cesare Bocci, avete mai visto sua figlia Mia?

Correva esattamente l’anno 1993 quando Cesare Bocci convolava a nozze con Daniela Spada. Da quel momento, sono passati ben ventisette anni, eppure la coppia continua ad amarsi davvero alla follia. I due, infatti, sono affiatatissimi ed unitissimi. Ed insieme alla loro unica figlia Mia formano una famiglia davvero perfetta. Ecco, ma a proposito della giovane ragazza: voi l’avete mai vista? Tranquilli, ci pensiamo noi a mostrarvela. Anzi, per dirla meglio, ci ha pensato il suo papà a presentarla al suo tanto caro ed affezionato pubblico social. Noi non facciamo altro che repostarvi una loro foto. Cosa sappiamo, però, su di lei? Purtroppo, poco e niente. Anche Mia, così come tutta la sua famiglia, è molto riservata. E, soprattutto, gelosa della sua privacy. L’unica cosa che, però, possiamo dirvi per certo è la sua età. Mia, infatti, è nata nel 2000. Ed attualmente, quindi, ha ben vent’anni. Ma bando alle ciance, eccola in tutta la sua bellezza!

Una tenerissima foto di papà e figlia, da come si può chiaramente vedere. E che, soprattutto, testimonia il forte legame che intercorre tra di loro. D’altra parte, lo sappiamo benissimo, i primi anni di vita della giovane Mia non sono stati affatto facili.

