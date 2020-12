In alcune delle sue ultime Instagram Stories, Chiara Nasti si è mostrata visibilmente per un triste episodio venuto a sapere: i dettagli.

Lo sappiamo benissimo, Chiara Nasti ha uno splendido rapporto con i suoi sostenitori social. Attraverso il suo canale Instagram ufficiale, l’influencer napoletana non perde mai occasione di poter comunicare con loro. Non soltanto, infatti, è solita condividere degli incantevoli scatti fotografici, che mettono in risalto la sua impressionante bellezza, ma è anche solita renderli partecipi su tutto quanto le accade. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, visibilmente triste, la sorella dell’ex tronista Angela non ha potuto affatto fare a meno raccontare ai suoi fan dello spiacevolissimo episodio venuto a sapere poco prima. ‘Sto malissimo per questa cosa, giuro’, ha detto Chiara Nasti visibilmente amareggiata. Ecco, ma cosa è esattamente successo? Per quale motivo, quindi, la giovanissima napoletana è ‘scioccata’ da quello che ha raccontato ai suoi sostenitori. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chiara Nasti triste, il bruttissimo episodio accaduto in sua assenza: cos’è successo

Stiamo vivendo gli ultimi giorni di questo drammatico 2020. E purtroppo, bisogna ammetterlo, non sembrerebbe che si stia concludendo nei migliori dei modi. Oltre all’avanzata dell’epidemia da Coronavirus, che ormai da mesi sta terrorizzando tutto il mondo, in queste ultime ore sta accadendo davvero di tutto. A partire, quindi, dal terremoto in Croazia di pochissimo tempo fa. Oppure, della terribile mareggiata accaduta Napoli ieri sera, Lunedì 28 Dicembre. E che, purtroppo, ha provocato dei grossissimi danni a tutti i ristoranti che erano presenti, anche se in questo caso fortunatamente chiusi, sul Lungomare di Mergellina. Un vero e proprio spiacevole episodio, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti perplessi. In primis, Chiara Nasti. Che, sappiamo benissimo, è proprio napoletana. Attualmente, l’influencer non si trova nella sua città d’origine perché sta lavorando ad un progetto fuori Italia. Eppure, appena venuta a sapere del tragico accaduto, la Nasti non ha potuto fare a meno di confidare tutta la sua amarezza ai suoi sostenitori. Visibilmente triste, ha detto: ‘Sono scioccata da quello che sta succedendo a Napoli’. Subito dopo poi ha continuato: ‘Mi dispiace soltanto non essere con la mia famiglia, perché sto lavorando ad un progetto che vi farà vedere. Ma sto malissimo per questa cosa’. Insomma, quello che è accaduto alla città di Napoli non è assolutamente passato inosservato agli occhi della giovanissima influencer. Anche perché, come raccontato dalla diretta interessata, proprio in quella stessa zona, i suoi genitori hanno dei locali. Quindi, supponiamo che anche loro, purtroppo, abbiano avuto dei danni.

‘Questo 2020 non si poteva concludere in maniera peggiore’, ha concluso Chiara Nasti. Anche noi siamo vicini a tutti i ristoratori colpiti da questo spiacevolissimo episodio.

