Partecipando al Challenge di questi giorni su Instagram, Soleil Stasi ha rivelato un doloroso lutto che l’ha colpita profondamente.

L’abbiamo conosciuta quando era seduta tra le decine di ragazze che corteggiavano Luca Onestini all’epoca tronista a Uomini e Donne: Solei Stasi, o Soleil Anastasia Sorgè, che dir si voglia, fu scelta dal bel romagnolo e i due ebbero una storia terminata poi bruscamente durante una puntata del GF Vip 2 quando in diretta televisiva fu spiattellato il flirt di lei con un altro tronista della trasmissione ovvero Marco Cartasegna. Bellissima e con un fisico spettacolare, Soleil è oggi una seguitissima influencer, ex concorrente de L’Isola dei Famosi. Apparentemente molto forte, la splendida modella ha anche un lato fragile e sensibile che non tutti conoscono e che proprio in una delle storie pubblicate nelle ultime ore sul suo profilo Instagram, è apparso molto evidente. Riguarda un lutto che ha colpito Soleil in passato e che nonostante gli anni trascorsi, non viene dimenticato dalla ragazza. Vediamo quindi di cosa si tratta.

Soleil Stasi, nel suo passato un lutto devastante

Partecipando al Challenge di questi giorni su Instagram, un utente ha chiesto alla Sorgè di postare una foto con il suo primo fidanzato: nell’immagine si vedono i due fidanzatini nel 2010 e da quanto scrive Soleil a corredo della foto, si comprende che il ragazzo in questione è purtroppo deceduto. Bellissime ma molto tristi le parole chel’influencer ha scritto: “Si chiamava Kevin. Una delle persone e storie più belle della mia vita…Ora è in Paradiso, ma lo amo e terrò per sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me.

Un dolore che, come si comprende da queste parole, ha segnato profondamente il cuore di Soleil.

