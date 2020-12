Coronavirus, riapertura piscine e palestre: l’annuncio di Spadafora

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha fatto un annuncio sulla riapertura di piscine e palestre: ecco le sue parole

L’Italia inizia ad intravedere la luce in fondo al tunnel. L’arrivo del vaccino, prodotto dalle aziende farmaceutiche Pfizer e BioNtech, ha fatto tirare un sospiro di sollievo al nostro paese. Nei giorni scorsi sono stati vaccinati i primi operatori sanitari e adesso si procederà con le persone anziane e con patologie. Entro l’estate si punta a vaccinare la maggior parte della popolazione. Il vaccino non è obbligatorio ma sicuramente consigliato.

Coronavirus, riaperture piscine e palestre: ecco quando

Il nostro paese è pronto per riappropriarsi della normalità. Gennaio sarà un mese cruciale. Ci saranno le prime aperture, dalle scuole alle palestre e piscine. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervistato dalla trasmissione Agorà su Rai 3, ha annunciato: “Penso sia possibile, seppure con alcune limitazioni, riaprire palestre, piscine e centri di danza entro la fine di gennaio”. Il governo ci sta lavorando fianco a fianco al Comitato tecnico scientifico. Il ministro ha poi annunciato un nuovo decreto per gennaio: “Sicuramente saremo costretti a tenere ancora chiuse le attività, ma non stiamo abbandonando nessuno. La verità è che non siamo ancora usciti dalla crisi e dovremo farlo in contemporanea con la diffusione dei vaccini, entro gennaio”. Il ministro vorrebbe coinvolgere il mondo dello sport sul vaccino: “Tutto il mondo dello sport deve essere coinvolto nell’operazione. Dev’essere di esempio e può farlo per prepararsi a questa grande competizione. Sono convinto che vada coinvolto da tutti i punti di vista”.

Riguardo alla riapertura degli stadi, invece, il ministro Spadafora predica cautela: “Sugli stadi la mia posizione è molto netta, so che è anche impopolare. Escludo che a gennaio i tifosi possano tornare negli impianti. Il Governo ha una scala di priorità. Il problema di avere tante persone che vanno nella stessa direzione, allo stesso orario e nello stesso giorno significa dover fare una serie di controlli e avviare una macchina non prioritaria rispetto ad altre, come la scuola”.