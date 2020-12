In alcune Instagram Stories, Elettra Lamborghini si è mostrata sulla neve con suo marito, avete visto cosa ha fatto? Da non credere!

Una cosa è certa: Elettra Lamborghini sa sempre come ‘impressionare’ e lasciare senza parole. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la giovanissima cantante non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi adorati sostenitori. E così, oltre che pubblicare degli incantevoli scatti fotografici, la Lamborghini è anche solita raccontare e rendere partecipi i suoi sostenitori di tutto quanto le accade durante le sue giornate. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente. Perché? Procediamo con ordine. In questi ultimi giorni, la cantante è sulla neve con Afrojack, suo marito. E proprio ieri sera non ha potuto fare a meno di mostrare ai suoi sostenitori un tenerissimo momento romantico proprio in sua compagnia. Tutto sembrava procedere alla grande, c’è da ammetterlo. Fino a quando, la Lamborghini compie qualcosa davvero di ‘incredibile’. A cosa facciamo riferimento? Scopriamolo insieme. Vi anticipiamo soltanto che stenterete a crederci.

Elettra Lamborghini sulla neve, il gesto che compie vi lascerà senza parole

Vi anticipiamo: questo gesto che Elettra Lamborghini ha compiuto vi lascerà davvero sbalorditi? Ecco, ma perché? Cosa ha fatto la cantante di così tanto sconvolgente? Ovviamente, nulla di ‘grave’, sia chiaro. Eppure, quando lo scoprirete, anche a voi, così come noi, verranno i brividi. Bando alle ciance. Come dicevamo precedentemente, nelle scorse ore, la bellissima Lamborghini ha mostrato un tenerissimo e romantico momento in compagnia di suo marito sulla neve. Vasca idromassaggio all’aperto, una bianca e pallida neve che ricopriva tutto il suolo, gli alberi e le case, insomma un’atmosfera davvero perfetta. Eppure, anche in questa circostanza, la giovane Elettra ha dato un pizzico di ‘pepe’. In questo breve video condiviso sul suo canale Instagram, si vede chiaramente la cantante alzarsi dalla vasca e buttarsi a capofitto nella neve gelida. Insomma, un’esperienza davvero ‘estrema’, c’è da ammetterlo. Eppure, sembrerebbe che lei sia praticamente impassibile. Che forza della natura che sei, cara Elettra!

Voi l’avreste mai fatto?

