In alcune delle sue ultime Instagram Stories, Elisa Isoardi si mostra ai suoi sostenitori appena sveglia: immagini social imperdibili.

È una delle vere e proprie regine di Instagram, Elisa Isoardi. In attesa di scoprire se il 2021 porterà tantissime nuove esperienze lavorativa alla bellissima conduttrice, l’ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’ non perde mai occasione di potersi mostrare e parlare con i suoi sostenitori. Decanta di un profilo Instagram attivissimo, lo sappiamo benissimo. Ed è proprio per questo motivo che non può affatto fare a meno di condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico social. Lo ha fatto, ad esempio, nei giorni scorsi. Quando, come raccontato in diversi nostri articoli, ha anticipato una splendida sorpresa in arrivo. E poi ne ha svelato i ‘risultati’. Ma lo ribadito anche qualche ora fa. Sveglia da pochissimo tempo, la bellissima conduttrice televisiva si è voluta mostrare ai suoi sostenitori completamente ‘acqua e sapone’. Siete curiosi di vederla anche voi? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, per descriversi ‘scapigliata’ e senza trucco, la Isoardi si è definita ‘ciancicata’. Ma ‘giudicate’ voi se è davvero così. Ecco tutti i dettagli.

Elisa Isoardi appena sveglia: la conduttrice si mostra ‘acqua e sapone’, che bellezza

Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo benissimo, Elisa Isoardi è sempre molto attiva. È proprio per questo motivo che, oltre a dilettarsi a rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quanto le accade, la conduttrice ama anche mostrarsi a loro così com’è. Lo ha fatto anche qualche ora fa, come dicevamo precedentemente. Quando, Elisa Isoardi appena sveglia, sveglia da pochissimo, l’ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’ si è voluta mostrare al suo pubblico letteralmente ‘acqua e sapone’. Cosa intendiamo? Beh, la risposta è davvero semplice: Elisa si mostra completamente senza trucco. Ecco, ma com’è? Per noi, come al solito, è sempre bellissima. Eppure, sapete lei come si definisce? Ve l’abbiamo detto anche precedentemente. La bella Isoardi si definisce ‘ciancicata’. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Ecco. È proprio così che si mostra ai suoi sostenitori, Elisa Isoardi. Dite la verità: non è bellissima? Per noi, decisamente lo è. Che sia truccata o no, l’ex colonna portante è sempre superlativa.