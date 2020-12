Elisabetta Gregoraci, abito con fiocco per la puntata del GF Vip: quanto costa? Non indovinereste mai.

È stata una delle protagoniste assolute di questo Grande Fratello Vip 5. E, anche se non è più una concorrente del reality, nella casa e fuori non si fa altro che parlare di lei. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, uno dei personaggi di spicco di questa edizione. Era la prima volta che la showgirl calabrese si metteva in gioco in un reality e la sua esperienza è stata davvero ricca di sorprese. E nonostante non sia più in casa, Elisabetta sa sempre con farsi notare anche in studio. Con le sue frecciatine a Pierpaolo Pretelli o con i suoi incantevoli look. Per la puntata di ieri sera, la Gregoraci ha scelto un abito nero lungo davvero meraviglioso. Curiosi di sapere quanto costa e qualche dettaglio in più sull’outfit? Ve lo sveliamo subito.

Elisabetta Gregoraci, abito con fiocco al GF Vip: ecco quanto costa e i dettagli sul look

Una puntata “friccicarella”, come direbbe Stefania Orlando, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera su Canale 5. Durante la diretta è successo davvero di tutto: dall’atteso confronto tra Andrea Zelletta e la sua fidanzata Natalia, alla lite shock tra Rosalinda e Dayane. Insomma, i colpi di scena non sono mancati. E non è mancata neanche la parentesi dedicata al feeling nato tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: Elisabetta Gregoraci, ormai, sembra essere solo un ricordo per l’ex velino. E proprio Elisabetta, interrogata da Signorini in puntata, ha commentato il comportamento di Pierpaolo come un “copia e incolla”. Sarà davvero finita qui? Staremo a vedere! Nel frattempo, come sempre, a colpire il pubblico è stato il bellissimo abito indossato da Elisabetta per la diretta di ieri. Un abito nero, lungo, caratterizzato da una notevole scollatura, sulla quale spunta un fiocco enorme. A fornirci i dettagli del vestito è Manuel Di Gioia, appassionato del reality, che attraverso Twitter riporta moltissime curiosità sui look dei personaggi tv. Ebbene, l’abito indossato da Elisabetta è firmato Elisabetta Franchi, come molti degli outfit scelti in questa avventura in tv. Il prezzo? 669 euro! Ecco il look della serata, mostrato dalla Gregoraci in alcune stories su Instagram:

Che dire, Elisabetta sa sempre come farsi notare! E voi, che idea vi siete fatti sul rapporto tra Pierpaolo e Giulia. Siete d’accordo con la Gregoraci?