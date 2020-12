Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha letteralmente gelato in diretta Pierpaolo: cos’è successo.

Vi avevamo anticipato una puntata scoppiettante del Grande Fratello Vip e, in effetti, è stato proprio così. Nel corso dell’appuntamento di ieri, Lunedì 28 Dicembre, abbiamo assistito, come al solito d’altra parte, a dei grandissimi colpi di scena. A partire, quindi, dall’irruzione di Maria De Filippi nella casa di Cinecittà per salutare le sue ‘vecchie conoscenze’, ma soprattutto per fare una splendida sorpresa a Tommaso Zorzi. Fino al confronto tanto atteso tra Natalia Paragoni ed Andrea Zelletta, in seguito a tutto quello che avvenuto nei giorni scorsi. Ma credete che sia finita qui? Assolutamente no, ovvio! Presente in studio e, soprattutto, bella come non mai, Elisabetta Gregoraci non ha potuto fare a meno di rivolgere alcune parole al suo ‘amico speciale’ Pierpaolo Pretelli. Ebbene. È proprio in questo preciso momento che, dopo un’affermazione dell’ex velino di Striscia la Notizia, la conduttrice calabrese l’ha letteralmente gelato in diretta. Cos’è esattamente accaduto? Scopriamo insieme ogni cosa.

Elisabetta Gregoraci gela Pieparolo al GF Vip: è successo in diretta

A ridosso dei giorni di Natale, Piepaolo Pretelli ha ricevuto una sorpresa. In particolare, facciamo riferimento a quell’aereo che, di punto in bianco, ha sorvolato la casa del Grande Fratello Vip la mattina del 23 Dicembre. ‘Pierpa, vola sempre. Buon Natale, Greg’, recitava il messaggio volato in cielo. Un messaggio breve e coinciso, ma che immediatamente ha fatto pensare all’ex velino che la mittente fosse Elisabetta Gregoraci. ‘Pierpa mi chiama lei’, aveva detto Pretelli ai suoi compagni. Ecco, ma è davvero così? Assolutamente no! Lo aveva già anticipato Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo. E lo ha confermato anche la conduttrice televisiva in diretta. ‘Ti volevo ringraziare per l’aereo’, ha detto l’ex velino di Striscia la Notizia una volta aperto il collegamento con la Gregoraci. ‘Non ero io’, ha risposto la bella Elisabetta gelandolo. Insomma, un gran ‘colpo basso’ per Pierpaolo. Che, come dicevamo precedentemente, ha seriamente creduto che quello fosse stato un regalo inviatogli dalla Gregoraci.

Cosa pensa del bacio tra Pierpaolo e Giulia?

Giulia e Pierpaolo si sono baciati. Ebbene si. Proprio nel giorno di Natale, su richiesta del Grande Fratello Vip, tra i due è scoccato un bel bacio. E che bacio, oseremmo dire! Insomma, sembrerebbe proprio che, adesso, Elisabetta Gregoraci sia ‘acqua passata’. Ma è davvero così? E, soprattutto, cosa ne pensa la conduttrice calabrese? Vediamo le sue parole in diretta: ‘Come ha detto Stefania, vedo che i passaggi sono un po’ un copia ed incolla’.

Cosa ne pensate? Anche secondo voi, quindi, Pierpaolo sta emulando con Giulia il percorso fatto precedentemente con Elisabetta?