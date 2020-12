In una sua recente intervista, Enrico Brignano ha svelato un un inedito retroscena su Maurizio Costanzo: la rivelazione arriva dopo anni.

Diciamoci la verità: Enrico Brignano non ha assolutamente bisogno di presentazioni. È esattamente da quando il suo debutto nel mondo della televisione che il comico, attore e conduttore romano non si è mai più fermato. Sono passati, infatti, diversi anni da quando a fatto il suo esordio, eppure il simpaticissimo compagno di Flora Canto continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Un successo che, lo sappiamo benissimo, non si limita soltanto alla sfera lavorativa e professionale, ma che si estende fino alla sfera privata e sentimentale. Insomma, sembrerebbe proprio che la vita del buon Brignano sia davvero memorabile. E, soprattutto, da raccontare. E, sia chiaro, lo ha già fatto. In sua recente ‘chiacchierata’ a L’Intervista di Maurizio Costanzo, l’attore romano si è ampiamente raccontato e svelato senza troppi peli sulla lingua. Prima di farlo, però, seduto faccia a faccia con il padrone di casa, Enrico ha raccontato un inedito retroscena proprio sul famoso giornalista e conduttore televisivo. Di che cosa parliamo esattamente? Tranquilli, vi racconteremo ogni cosa. Vi diciamo soltanto che la rivelazione è arrivata davvero dopo tanti anni. Ecco tutti i dettagli, però.

Enrico Brignano e Maurizio Costanzo, spunta un inedito retroscena

Un vero e proprio inedito retroscena quello che Enrico Brignano, nel corso della terza puntata de ‘L’intervista’ del 26 Marzo scorso, ha raccontato su Maurizio Costanzo. Il conduttore televisivo, nel presentare l’attore romano, non ha potuto fare a meno di raccontare quanto i due siano amici e fortemente legati. E, soprattutto, di quante volte il buon Brignano sia stato ospite del ‘Maurizio Costanzo Show’. Ecco, è proprio in questo preciso momento che, dopo tantissimi anni da quel momento, Enrico ha raccontato qualcosa davvero di inedito. ‘Mi ricordo il primo incontro, perché tu mi sorprendesti’, ha iniziato a raccontare. Svelando che il primo invito ricevuto da Costanzo fu per uno spettacolo ambitissimo da tantissime persone e lui, era stato invitato, ma era stato posizionato in platea. Ed è proprio per questo motivo che aveva deciso di declinare l’invito. ‘La presi male’, ha continuato a dire l’attore. Fino a quando, dopo circa un annetto, ha ricevuto un secondo invito per il suo spettacolo. E che questa volta era stato posizionato tra gli ospiti. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Perché, come raccontato dal diretto interessato, poche ore prima di iniziare lo spettacolo, Costanzo si recò da Brignano per capire per quale motivo aveva rifiutato l’invito precedente. ‘Poi fosti magnanimo’, ha concluso il suo racconto il buon Enrico.

Insomma, un retroscena davvero inedito. Ma voi lo sapevate?