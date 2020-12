Enrico Brignano e Flora Canto formano una delle coppie più belle della televisione italiana, ma vi ricordate dove abbiamo già visto lei?

Con una carriera alle spalle davvero incredibile, Enrico Brignano decanta anche di una vita sentimentale davvero perfetta. Dopo un precedente matrimonio, attualmente, l’attore e conduttore romano è felicemente fidanzato con Flora Canto. I due, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che si siano conosciuti in spiaggia a Sabaudia. E, da quel momento, non si sono mai più lasciati. I due, infatti, oltre a condividere i classici momenti di coppia di vita quotidiana, condividono anche la vita lavorativa. Ed, ovviamente, il palcoscenico. Non è un caso, infatti, se lo spettacolo che sta andando in queste settimane in onda su Rai Due, ha proprio come protagonista indiscussa la simpaticissima coppia. Ecco, ma avete mai notato che la bellissima Flora ha un viso conosciuto? Certo, attualmente, la bella Canto è un’attrice affermata e di successo. Eppure, prima di diventarlo, sapete che la giovane ha preso parte ad un noto programma televisivo? Vi ricordate quale? Scopriamolo insieme.

Flora Canto, dove abbiamo già visto in tv la compagna di Enrico Brignano

Attualmente, come dicevamo precedentemente, Flora Canto è un’affermata attrice e conduttrice di successo. Ma sapete che, prima di diventarlo, la romana ha preso parte ad un noto programma televisivo? Si, avete letto proprio bene. La bella compagna di Enrico Brignano, quindi, non è affatto sconosciuta al pubblico italiano. Perché? Beh, se vi dicessimo Grande Fratello oppure Uomini e Donne vi verrebbe in mente qualcosa? Procediamo con ordine, però. E cerchiamo di capire. Era esattamente il 2006 quando Filippo Bisciglia, suo ex compagno, prendeva parte alla sesta edizione del famoso reality di Canale 5. E, ammirando la bellezza di Simona Salvemini, decideva di interrompere la sua relazione con la Canto per intraprenderne una nuova sotto i riflettori. Da quel momento, la ‘popolarità’ della giovane Flora aumenta considerevolmente. Tanto che, nel 2009, decide di accettare una nuova sfida: riprendersi dalla delusione precedente a Uomini e Donne. Nelle vesti di tronista, infatti, la romana conosce diversi corteggiatori. E decide di scegliere Francesco Pozzesserre. La loro storia d’amore, però, terminerà qualche tempo prima del grande passo. Nel 2013, infine, conosce Enrico Brignano.

Ricordavate anche voi questo ‘retroscena’?

