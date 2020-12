Enrico Brignano, sapete come ha corteggiato la sua compagna Flora? Non ci credereste mai, è esilarante!

E’ sicuramente uno dei comici più amati e apprezzati della televisione italiana, Enrico Brignano continua a conquistare il pubblico con la sua battuta sempre pronta. Nel corso degli anni ha raggiunto un successo straordinario, tanto da essere più volte chiamato in molte trasmissioni, per rallegrare i telespettatori con le sue meravigliosi performance. Proprio questa sera, sarà al timone insieme alla sua bellissima compagna Flora Canto, attrice e conduttrice, del programma televisivo Un’ora sola ti vorrei. Si tratta di uno spettacolo di varietà, tra monologhi, musica, e tanta comicità, arrivato al secondo appuntamento. Sappiamo che Enrico è fidanzato con Flora da diversi anni: ma sapete come ha corteggiato la donna? Non ci credereste mai!

Enrico Brignano, come ha corteggiato Flora Canto? Resterete senza parole

Comico e attore, Enrico Brignano dimostra ogni volta, in tutte le sue performance, di possedere un talento straordinario, tanto da arrivare con la sua forte comicità, il tutto accompagnato da quella battuta sempre pronta, al cuore dei telespettatori. Tra pochissimo, ci aspetta una puntata davvero spumeggiante con il programma Un’ora solo ti vorrei, che vede la presenza indiscussa proprio del comico, insieme alla sua bellissima compagna Flora Canto. La coppia è insieme dal 2014, e sono decisamente innamoratissimi. Ma sapete come l’attore ha corteggiato inizialmente la sua fidanzata? Resterete sicuramente senza parole! In un’intervista rilasciata ai microfoni di Caterina Balivo, nel programma Vieni da me, Flora Canto ha raccontato alcuni aneddoti della loro storia: “La famiglia di Enrico aveva un negozio di frutta, vicino Roma, ed io sono un’amante della frutta. Quando lui ha capito questa cosa, una volta si è presentato con una casetta di fichi, una volta con i mandarini, un’altra con una pianta di peperoni. A quel punto gli ho detto, ‘ma un bel mazzo di rose?’ E lui “Amore questi alla brace sono fantastici”, ha raccontato la donna, tra i sorrisi e le risate del pubblico.

Beh, a quanto pare, il nostro amatissimo comico ha trovato un modo decisamente particolare per corteggiare la sua amata, che sicuramente ha lasciato il segno, non trovate? Ancora una volta Brignano non delude le aspettative.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>>clicca qui