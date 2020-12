Flora Canto, spunta uno scatto del passato sul suo profilo instagram: com’è cambiata, resterete senza parole.

La bellissima Flora Canto è divenuta nota dopo aver partecipato all’amatissimo programma Uomini e donne, in veste di tronista. In seguito a quell’esperienza, la sua notorietà cresce a dismisura, dato che la donna era già allora molto amata. Nel 2008 inizia la carriera come attrice, debuttando nel film “Vieni Avanti Cretino” con Lino Banfi. Successivamente, prende parte in molti spettacoli teatrali ma anche in alcuni film, come “La coppia di campioni” con Massimo Boldi, “Di tutti i colori” insieme a Paolo Conticini e Nino Frassica. Beh, possiamo dire che Flora nel corso degli anni ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo, raggiungendo una certa fama. Come sappiamo, la donna è fidanzata dal 2014 con il grandissimo comico Enrico Brignano, e proprio questa sera, 29 dicembre, la coppia è intenta nella presentazione dello spettacolo Un’ora sola ti vorrei. L’attrice è sicuramente una bellissima donna, amata ed apprezzata dal pubblico, e seguitissima, anche sui social. Proprio qui è apparsa una foto del passato che non è passata inosservata: ecco com’è cambiata.

Flora Canto, spunta uno scatto del passato: l’incredibile cambiamento

Attrice e conduttrice, Flora Canto è amatissima dal pubblico, insieme al suo compagno Enrico Brignano forma una delle coppie più belle e solide della televisione italiana. E’ divenuta particolarmente nota dopo la sua partecipazione al programma Uomini e donne, che le ha dato una certa fama. Ma in seguito, Flora si è data decisamente da fare, entrando nel campo della recitazione e prendendo parte a diversi film. Un talento straordinario che l’ha portata all’attuale successo. La donna possiede una bellezza incantevole: ma vi ricordate com’era da giovane? Spunta lo scatto del passato, risalente a qualche anno fa. Com’è possibile vedere, sembra non sia proprio cambiata, i tratti del viso sono decisamente gli stessi. Possiamo dire, che col passare degli anni l’amata attrice ha solo acquistato una maggiore avvenenza, non trovate?

Anzi, sembra proprio che gli anni non siano mai passati per la bellissima conduttrice, era incantevole allora, ma oggi è divenuta spettacolare. La foto, siamo certi, riscuoterà grande apprezzamento da parte dei tantissimi fan che da sempre la seguono. Uno scatto che incanta il suo profilo instagram, tra le tante meravigliosi immagini pubblicate.

