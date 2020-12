GF VIP 5, Giulia Salemi sbotta: “Sei una str***a”, volano stracci

Giulia Salemi sbotta nella casa del GF VIP 5: “Sei una str***a”, volani stracci con una concorrente del reality show

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata scoppiettante. Oltre al super ospite Maria De Filippi, ci sono stati parecchi confronti tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Una delle protagoniste principali è stata Dayane Mello. La modella brasiliana ha avuto un confronto con Andrea Zelletta e la fidanzata e poi ha rotto definitivamente con Adua Del Vesco. Nel corso della puntata, inoltre, la Mello ha avuto anche una lite con Giulia Salemi.

GF VIP 5, Giulia Salemi sbotta: le sue parole

Ieri sera, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, c’è stato un acceso scontro tra Dayane Mello e Giulia Salemi. La modella brasiliana ha espresso un parere abbastanza negativo riguardo alla storiella tra la Salemi e Pierpaolo Pretelli. Le parole, pronunciate in confessionale, hanno infastidito Giulia, che ha esclamato: “Per questo durante la settimana eri strana…“. Le due hanno avuto poi un acceso scontro in diretta, proseguito durante la notte e stamattina.

Proprio questa mattina, mentre erano in giardino, Giulia Salemi e Dayane Mello hanno avuto un nuovo acceso scontro. Tra le due sembra non esserci un punto di ritorno. La Salemi è delusa dalle parole pronunciate in confessionale da quella che lei definiva un’amica. Discutendo con gli altri coinquilini ha esclamato: “È una str***a“. La Mello non era presente in quel momento in giardino e non ha potuto replicare, ma le parole di Giulia saranno sicuramente inserite in una clip dalla produzione del GF VIP. Si prevedono fuoco e fiamme nelle prossime puntate del reality show. Il programma andrà in onda anche a Capodanno, ma in quell’occasione sarà un’autentica festa.