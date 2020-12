GF Vip, Andrea Zelletta scoppia in lacrime: “Non tollero certe cose…”, spunta la verità.

Una puntata ricca di colpi di scena quella di ieri sera, lunedì 28 dicembre. Il Grande Fratello Vip ha conquistato decisamente tutti, con un inizio scoppiettante, il collegamento con Maria De Filippi ha destato un forte entusiasmo. La conduttrice ha avuto una lunga conversazione con Tommaso Zorzi. Infatti, il concorrente aveva espresso più volte di voler incontrare la donna, un sogno che ha sempre avuto nel cassetto. E nella diretta di ieri, il reality ha soddisfatto alla grande il suo desiderio. Un momento che ha colpito tutti i telespettatori, stupiti e entusiasti di quanto accaduto. Ma nella puntata appena terminata, al centro dell’attenzione il confronto tra Andrea Zelletta e la sua fidanzata Natalia Paragoni. In settimana, la ragazza ha fatto recapitare un regalo di Natale al concorrente alquanto ambiguo, facendo intendere niente di buono. Un confronto in cui è subentrata Dayane Mello, il motivo? La modella, in settimana, ha lanciato delle forti accuse, raccontando di sapere tramite voci, di un presunto tradimento della Paragoni nei confronti del concorrente. L’incontro fra i due si è comunque concluso in modo pacifico. Nelle ultime ore, Andrea ha avuto modo di riflettere, e sentire alcune considerazioni degli altri coinquilini. Ma all’improvviso è scoppiato in pianto, parlando con Samantha De Grenet: “Non tollero certe cose…“, cos’è successo.

GF Vip, Andrea Zelletta scoppia in lacrime dopo la diretta di ieri: cos’è successo

Come abbiamo anticipato, Andrea si è trovato a fare i conti con le rivelazioni di Dayane che hanno scosso letteralmente tutti. La donna ha raccontato di presunti tradimenti della fidanzata Natalia, avvenuti durante l’estate. Al termine della puntata, Zelletta ha avuto modo di riflettere su quanto accaduto, mostrandosi alquanto turbato e amareggiato. In un confronto con Samantha è scoppiato in lacrime: “Stanno dicendo delle robe.. io divento pazzo, ma perchè si dice. Io non tollero certe cose. Non posso, che si parli di una roba così”, ha confessato il concorrente(come è possibile QUI vedere). Samantha ha cercato in tutti i modi di appoggiarlo, ma senza trovare soluzione.

ANDREA STA REALIZZANDO ORA IO MI SENTO MALE #GFVIP pic.twitter.com/LTW9Y2LamV — op🌲🌲 (@24McCartney) December 29, 2020

Andrea ha avuto un forte momento di crisi, dopo le tante considerazioni sentite anche da parte dei suoi compagni di avventura, alcuni infatti si sono mostrati alquanto perplessi e dubbiosi. Proprio per questo, Zelletta ha ceduto allo sconforto. Cosa succederà?