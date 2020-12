GF Vip, clamorosa anticipazione: cosa accadrà in casa la notte di Capodanno, durante la diretta di Canale 5.

Manca davvero pochissimo all’arrivo del 2021 e, quest’anno, la notte di Capodanno di Canale 5 sarà targata Grande Fratello Vip! Proprio così, giovedì 31 dicembre 2020 andrà in onda eccezionalmente una puntata del reality show più spiato della tv, ma non sarà una puntata qualsiasi. Niente clip, né nomination: si tratterà di un vero e proprio show, ricco di musica, ospiti e tantissime sorprese. Una serata tutta da vivere, per aspettare in compagnia dei vipponi l’anno che sta per arrivare. E proprio poco fa, in casa, è arrivato un comunicato ufficiale che ha svelato alcuni dettagli della serata: i vip in casa dovranno sfidarsi! Scopriamo di più!

GF Vip, arriva il comunicato ufficiale: per Capodanno sfida a squadre

Tutto pronto il la notte di Capodanno col Grande Fratello Vip. Per la prima volta in assoluto, Canale 5 brinderà al nuovo anno con una puntata super speciale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tantissimi super ospiti sono attesi per la serata, tra cui l’ex Fausto Leali e i The Kolors. Ma, a quanto pare, anche i nostri vipponi si esibiranno, cimentandosi nel ballo e nel canto! Ma non è tutto: ci saranno delle vere e proprie sfide! Attraverso un comunicato giunto in casa poco fa, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando hanno illustrato il programma della serata: i vip saranno divisi in due gruppi, squadra rossa e squadra blu. Nella prima, capitanata da Maria Teresa Ruta, ci sono Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò, Dayane Mello, Giacomo Urtis, Giulia Salemi, e Mario Ermito. A sfidarli ci sarà il gruppo di Stefania Orlando, che comprende Tommaso Zorzi, Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga, Andrea Zelletta e Samantha De Grenet. In cosa consisteranno di preciso le sfide è ancora top secret, ma stando a quanto è trapelato in casa, i vip dovranno ballare e cantare! In questo momento, nella casa, c’è già chi sta inventando i primi passi per una coreografia: ne vedremo delle belle.

Insomma, ci attende una serata ricca di colpi di scena, per accogliere al meglio il nuovo anno, tra allegria, buona musica e tantissime emozioni. E voi, aspetterete la mezzanotte in compagnia dei vipponi più famosi di Italia? Appuntamento a giovedì sera, su Canale 5, per una serata unica!