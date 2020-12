Una puntata che si è rivelata esplosiva quella del GF Vip in pieno svolgimento e in studio scoppia il caos: “Sei un bullo dei quartieri”, Antonella Elia tuona contro Samantha De Grenet.

La puntata di questa sera è stata una vera e propria giostra di emozioni, con colpi di scena incredibili e soprese meravigliose. A partire da Maria De Filippi che ha fatto il suo ‘ingresso’ nella casa per sorprendere un concorrente in particolare. Passando poi per il confronto carico di tensione tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, in merito a quanto accaduto a Natale. Poi, è stato il momento di parlare di Stefania Orlando e Samantha De Grenet, che hanno avuto dei momenti di grande tensione all’interno della casa. A proposito delle parole usate dalla nuova concorrente, sono intervenuti gli opinionisti. Antonella Elia ha tuonato contro Samantha De Grenet: “Sei un bullo dei quartieri” ha affermato, evidenziando la gravità, secondo lei, di quanto affermato dalla showgirl. In studio è scoppiato il caos.

Antonella Elia contro Samantha De Grenet

L’opinionista ha esordito spiegando alla showgirl che il suo ruolo è dirle le cose e commentare quanto accade. “Mi hai dato dell’imbecille, ti dico: fai attenzione a quello che dici” ha tuonato Antonella Elia. “Tu non sei una nobile, sei un bullo del quartiere: vola basso, hai una presunzione e un’arroganza che ti tornano contro” ha aggiunto. “Non ti permettere mai più di darmi dell’imbecille” ha concluso. Samantha De Grenet, da parte sua, ha affermato che sebbene il ruolo di Antonella Elia le dia il diritto di commentare, lei ha il diritto di rispondere. Il momento di grande tensione è stato poi stemperato dall’intervento di Pupo e di Alfonso Signorini. Poco dopo, Elisabetta Gregoraci ha fatto notare che l’opinionista ha commentato le “parole forti” di Samantha, quando lei è stata la prima ad usarle nei suoi confronti quando era dentro la casa. Di nuovo, è dovuto intervenire il conduttore per placare gli animi.

Momenti di grande tensione, voi cosa ne pensate?