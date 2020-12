Puntata esplosiva per il GF Vip, di ritorno dopo le festività natalizie: Mario e Cecilia ai ferri corti e lei sbotta: “Secondo me hai visto la mia carta”, confronto infuocato.

Alfonso Signorini lo aveva annunciato e così è stato: l’ultima puntata del GF Vip è stata una vera esplosione di colpi di scena. Si è iniziato col botto, con il collegamento di Maria De Filippi che ha fatto un lungo discorso a Tommaso, per poi passare al confronto tra Andrea Zelletta e la sua fidanzata, con la partecipazione di Dayane Mello e Giacomo Urtis. Per non parlare dello scontro tra la modella e Rosalinda Cannavò, a cui sono state mostrate clip che l’hanno ferita tanto da convincerla a cambiare stanza. Finita la puntata del GF Vip, la tensione ha continuato ad aleggiare nell’aria: Cecilia e Mario si sono scontrati a causa delle nomination. “Secondo me hai visto la mia carta”, ecco cos’è successo.

GF Vip, Cecilia Capriotti a Mario Ermito: “Secondo me hai visto la mia carta”

Come omaggio alla “vecchia guardia” come li ha definiti Alfonso Signorini, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip ad essere nominabili sono stati solo i nuovi concorrenti. Questa è stata la miccia che ha acceso la scintilla tra Cecilia e il giovane attore. Ritrovatisi a fumare in veranda, Mario ha chiesto alla concorrente che motivazione fosse la sua. “Tu sei stato poco chiaro” ha spiegato Cecilia. “Può essere un motivo di nomination?” ha aggiunto la donna, alludendo al fatto che Mari Ermito sia rimasto male del fatto che lo avrebbe definito “farfallone”. “Perché la tua motivazione è giusta e la mia no?” ha ribattuto l’attore. Cecilia Capriotti ha affermato: “Hai dimostrato di essere una persona poco seria, secondo me hai visto la mia carta“, riferendosi al momento delle nomination quando i vip selezionano l’immagine di chi intendono nominare. Mario Ermito ha negato con fermezza. Il confronto infuocato non è arrivato a nessuna conclusione e la tensione ha continuato ad aleggiare in casa.

Al momento, al GF Vip, le dinamiche sembrano in grande cambiamento. Ricordiamo che il 31 Dicembre andrà in onda una nuova puntata che, tuttavia, sarà un vero e proprio veglione di Capodanno con tanti ospiti e grandi emozioni.

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui