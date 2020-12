GF Vip, colpo di scena in casa: la particolare richiesta di Dayane Mello spiazza tutti; ecco cosa è successo.

Siete pronti per aspettare il 2021 in compagnia dei vostri amati vipponi? Come annunciato anche da Alfonso Signorini, giovedì 31 dicembre su Canale 5 andrà in onda una puntata speciale del Grande Fratello Vip. E, per la notte di Capodanno, i concorrenti stanno preparando tantissime sorprese per il pubblico. Con un comunicato ufficiale giunto in casa poco fa, i vip sono stati informati su quanto accadrà durante la serata: la casa sarà divisa in due squadre, rossa e blu, che si sfideranno a suon di canti e coreografie! Ne vedremo delle belle, ma subito dopo la comunicazione, qualcosa è andato storto. Nello specifico, Dayane Mello ha fatto una richiesta particolare al GF. Scopriamo i dettagli.

GF Vip, colpo di scena in casa: la richiesta di Dayane per la notte di Capodanno

Squadra rossa contro squadra blu. No, non è un nuovo talent show, ma è quello che accadrà nella puntata di Capodanno al Gf Vip. I concorrenti saranno divisi in due gruppi, che si sfideranno con prove di ballo e canto. Nella casa, sono già partite le prove di ballo, ma all’improvviso qualcosa ha interrotto il tutto. È stata Dayane Mello, che ha deciso di fare una richiesta particolare alla produzione: quella di cambiare squadra. Il motivo non è stato esplicitato dalla brasiliana, ma con ogni probabilità, la concorrente non si sente a suo agio a stare in compagnia di Rosalinda e Giulia, con le quali ha litigato bruscamente nelle ultime ore. Una richiesta che il Gf e i concorrenti hanno accettato e, quindi, Dayane è passata alla squadra blu e Samantha De Grenet a quella rossa.

Un gesto che non è passato inosservato e che sottolinea come la tensione tra le concorrenti sia ancora molto alta. Riusciranno a chiarirsi nelle prossime ore, in vista della notte di Capodanno? Staremo a vedere.