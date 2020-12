Gianluca Vacchi ‘cambia lavoro’: cosa ha fatto per la sua compagna e madre di sua figlia; il video è imperdibile.

Si sa, quando un uomo è innamorato, è capace di fare qualsiasi cosa per la sua donna. Ce lo ha confermato anche Gianluca Vacchi, con uno degli ultimi video condivisi sui suoi canali social. Il noto imprenditore ed influencer si è cimentato nell’arte culinaria per la sua bellissima Sharon Fonseca, sua compagna e madre della piccola Blu Jerusalema, nata lo scorso 27 ottobre. Il video, come sempre quando si tratta di Vacchi, è diventato virale in pochissimo tempo, conquistando una pioggia di likes e commenti. Curiosi di vedere Gianluca in una veste del tutto inedita? Ve lo mostriamo subito.

Gianluca Vacchi ‘cambia lavoro’: lo ha fatto per la sua Sharon, il video è diventato virale

Gianluca Vacchi come non lo avete mai visto! Ovvero, in versione pizzaiolo! Proprio così, perché per la sua bellissima Sharon, l’imprenditore si è improvvisato cuoco, preparando delle pizze. Il tutto è stato filmato e condiviso sui suoi seguitissimi social, da Tik Tok ad Instagram. Come sempre, anche mentre inforna pizze e con tanto di cappello da chef, Vacchi non può non condire il tutto con i suoi balletti iconici. Il video, realizzato su Tik Tok e condiviso anche su Instagram, è imperdibile, guardiamolo insieme:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

“Farei di tutto per te, anche la pizza… solo che non sono sicuro del gusto!“, ammette Gianluca nella didascalia del post. Ma lo splendido sorriso della sua Sharon fa capire che, in ogni caso, il gesto del suo compagno è stato più che apprezzato. Anche dai followers, che come sempre si sono scatenati con like e commenti. E voi, cosa aspettate a seguire Gianluca Vacchi sui social? Il suo profilo Instagram conta ben 19,6 milioni di followers ed è ricco di contenuti super originali. Non vi annoierete!