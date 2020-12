Giulia Salemi, quanto costa il mini abito nero indossato per la puntata di ieri del GF Vip? La cifra è da capogiro.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip. Una puntata in cui è successo davvero di tutto, dalla lite shock tra Rosalinda e Dayane al confronto tanto atteso tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Ma, ovviamente, non è mancata la parentesi dedicata alla nuova coppia nata in casa, quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Tra i due è scattato più di un bacio, ma è ancora presto per parlare di amore. E per affrontare la puntata di ieri sera, Giulia Salemi ha indossato il suo solito sorriso e un bellissimo mini abito nero. Il prezzo vi lascerà di stucco! Scopriamolo insieme!

Giulia Salemi è una delle protagoniste assolute di questo GF Vip 5. Nonostante sia entrata in un secondo momento, la modella italo persiana è entrata alla grande nelle dinamiche del gioco, creando tanti legami speciali in casa. Come quello con Pierpaolo, con il quale sembra stia nascendo qualcosa in più di una semplice amicizia. Staremo a vedere, ma nel frattempo scopriamo qualcosa in più sull’abito scelto dalla Salemi per la diretta di ieri. Un abito davvero incantevole, total black, a monospalla, e caratterizzato da due vistosi fiocchi sul fianco. Un abito che, come riporta il sempre informato Manuel Di Gioia è firmato Saint Laurent. Sapete quanto costa? La cifra non passerà inosservata: 1990 euro!

Un look stellare per la bellissima Giulia, che ha abbinato all’abito un sandalo nero con cinturino alla caviglia e ha messo in risalto il suo outfit legando i capelli in una coda alta. Che dire, la Salemi sa sempre come bucare lo schermo. E voi, avete seguito la puntata di ieri del Grande Fratello Vip? Qual è stato l’abito che vi ha colpito di più tra quelli indossati nella casa?