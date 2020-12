Lory Del Santo, drammatica confessione: la rivelazione shock sulla morte del figlio.

Nel corso di un’intervista ai microfoni di Serena Bortone, nel programma “Oggi è un altro giorno“, Lory Del Santo si è lasciata andare ad una lunga riflessione sulla morte del figlio Loren, che ha lasciato perplessa la conduttrice. Sappiamo che il figlio della showgirl si è tolto la vita nel 2018 a soli 19 anni, dopo aver sofferto di una malattia psichiatrica, come più volte ha raccontato la Del Santo. Allora, quando è successo, la donna era entrata qualche tempo dopo al Grande Fratello Vip, un modo per sentirsi meno sola e cercare così di affrontare il dolore per la perdita subita. Lory nella trasmissione televisiva della Bortone ha parlato di quanto accaduto, lasciandosi andare ad una drammatica confessione.

Lory Del Santo, la confessione shock sulla morte del figlio Loren

La showgirl in un’intervista a Serena Bortone ha parlato del suicidio del figlio Loren, e del dolore provato per la perdita subita. Lory Del Santo ha raccontato la situazione in cui viveva il ragazzo, affetto da una malattia psichiatrica. Ha rivelato che il figlio non ha mai visto un medico, era un giovane super intelligente e questa sua condizione era lacerante per un altro aspetto, ossia il distacco dalla felicità. All’improvviso, nel corso della riflessione, la donna ha pronunciato una frase shock che ha lasciato senza parole la conduttrice: “Purtroppo, forse è meglio che sia successo. Alla fine forse è meglio così, perchè ci sono malattie che non tornano mai indietro”. Il figlio della showgirl soffriva di anedonia, una patologia che viene assimilata all’incapacità di provare piacere, soddisfazione, interesse, come lei stessa ha rivelato.

Lory si è totalmente aperta, e ha raccontato di aver lavorato molto su se stessa per cercare di interiorizzare il dolore e affrontarlo. Un momento terribile della sua vita che l’ha condotta nel baratro della sofferenza per il malessere provato, ma che la donna ha cercato di superare.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui