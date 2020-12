Addio a Pierre Cardin, il grandissimo stilista italiano naturalizzato francese. E’ morto all’età di 98 anni: a dare l’annuncio è la famiglia all’AFP.

Si è spento Pierre Cardin: il famosissimo stilista è passato a miglior vita all’età di 98 anni. A dare l’annuncio è stata la famiglia all’AFP. Lo stilista è morto nell’ospedale americano di Neuilly, nell’ovest di Parigi. Il suo stile unico ed avanguardistico ha scritto una pagina importante nella storia della moda: ha saputo ribaltare canoni estetici e stili. Ha rappresentato un vero e proprio mix di stile tra Francia ed Italia: le sue brillanti idee gli hanno regalato un enorme successo. Su Twitter milioni di persone salutano uno degli stilisti più famosi nel mondo della moda.

Pierre Cardin si è spento oggi, 29 dicembre, all’età di 98 anni. Il famosissimo stilista è passato a miglior vita nell’ospedale americano di Neuilly, a Parigi. Nato in provincia di Treviso, a Sant’Andrea di Barbarana nel 1922, ha vissuto in Francia sin dall’infanzia. Pietro Costante Cardin è nato da una famiglia di facoltosi proprietari terrieri e mercanti finiti in povertà dopo la prima guerra mondiale. Fu la miseria a spingere l’intera famiglia a trasferirsi nel 1924 in Francia. A 14 anni Pietro, il cui nome era stato francesizzato in Pierre, iniziò ad entrare nel mondo della moda e dopo varie esperienze anche con grandi marchi, aprì la sua casa di moda.

Era il 1950 e divenne noto per il suo stile ispirato all’era spaziale. Divenne in poco tempo uno degli stilisti più famosi al mondo. Nell’81 acquistò ristoranti Maxim’s e in breve tempo aprì filiali a New York, Londra e Pechino.

Pierre Cardin lascia un grande vuoto nel mondo della moda: milioni di fan salutano sui social il grande Pierre Cardin.