Una foto degli anni ’90, il ragazzo in questa foto è oggi l’attore di una famosissima soap: avete capito di chi si tratta?

Uno scatto che ha lasciato tutti i suoi follower senza parole. Come abbiamo appena rivelato, il ragazzo in questa foto è oggi un attore molto conosciuto, e soprattutto amatissimo. Sappiamo che i personaggi del mondo dello spettacolo amano condividere con propri follower ricordi in cui appaiono quando ancora erano in tenera età, o in fase adolescenziale. Un modo per tornare con la mente ai tempi passati, a momenti indimenticabili, che purtroppo non possono più tornare. Proprio come l’attore in questa foto che ha deciso di rendere partecipi i fan di un ricordo indimenticabile, mostrando a tutti quando ancora era un ragazzo, e non aveva allora conosciuto il successo che oggi possiede. Si tratta di uno dei personaggi di un’amatissima soap opera, che tutte le sere entra nelle nostre case. A questo punto ci chiediamo, avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi!

In questa foto era giovanissimo, un ragazzo negli anni ’90, oggi è un attore di una famosa soap opera

E’ un attore amatissimo di una famosa soap opera; nella foto appena mostrata era ancora un ragazzo, negli anni novanta, con il suo sguardo fiero e i lunghi capelli biondi. Possiamo dirvi, che molti tratti del suo viso sono gli stessi, non sono affatto mutati, al tempo era giovanissimo: “Si lo so, ma erano gli anni 90. Precisamente il 1997, comunque dite quello che volete, ma per me gli anni novanta sono ancora i migliori. Eccovi un esempio di nerd tipico di quegli anni, che stava per fare una bella versione di greco…” ha scritto in didascalia. Bene, a questo punto ci chiediamo, avete capito di chi si tratta? Ma proprio di lui, dell’amatissimo Michelangelo Tommaso, l’attore della famosissima soap Un posto al sole. Beh, nello scatto mostrato aveva certamente qualche anno in meno, ma era già allora bellissimo, come oggi. Tutte le sere lo vediamo nella sua brillante interpretazione di Filippo, dimostrando ogni volta un incredibile talento. Un artista che ha raggiunto negli anni un forte successo e ha conquistato l’amore del pubblico.

La foto ha certamente sorpreso tutti i suoi follower, che hanno commentato con apprezzamenti pieni di stupore, e tantissimi sono stati i like raggiunti. Non è fantastico?

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui