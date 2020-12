Avete mai visto la compagna di Raniero Monaco di Lapio? Mora e bellissima, Beatrice Olla è in coppia con l’attore da sei anni.

Dopo la fine della relazione durata sei anni con Mirela Kovacevic, conosciuta durante la sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello 7, l’attore Raniero Monaco di Lapio si è legato sentimentalmente a Beatrice Olla. I due sono insieme dal 2014 e formano davvero una bella coppia, unita anche dalla vocazione artistica e dalla passione per le moto. Nel 2016 Raniero e Beatrice hanno partecipato alla prima edizione del talent Dance Dance Dance arrivando fino all’undicesima puntata. Scopriamo allora più nel dettaglio chi è la compagna dell’ex gieffino, quanti anni ha e qual è il suo lavoro.

Beatrice Olla: età, professione e curiosità sulla fidanzata di Raniero Monaco di Lapio

Proprio come il suo fidanzato, anche Beatrice Olla è un’artista: nata il 16 giugno del 1992, sin dall’infanzia coltiva il suo talento per la danza che la porterà a diventare una coreografa e insegnante. Dopo aver lavorato per un periodo come cameriera e agente immobiliare, la ventottenne romana ha deciso di dedicarsi completamente al ballo, iniziando ad insegnare ai bambini, ma nella sua sfera professionale ci sono anche la moda e la recitazione. La sua bellezza le ha infatti permesso di essere scelta come testimonial da aziende molto famose, tra cui Vichy, Samsung e Findus. Inoltre, Beatrice ha fatto parte del cast di varie serie tv come ‘Zio Gianni’ su Rai 2 e ‘Non uccidere’ con Miriam Leone. Ha poi recitato nel film ‘La mia seconda volta’ del 2019 col celebre attore e doppiatore Luca Ward.

Beatrice è anche appassionata di pole dance, insomma, un vero e proprio vulcano di energia e vitalità. Facciamo i nostri migliori auguri alla splendida coppia.

