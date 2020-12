Stefano De Martino, incredibile novità: è la prima volta per lui

Stefano De Martino, incredibile novità in arrivo per l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi: è la prima volta per lui.

Lo abbiamo conosciuto grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, programma di cui è successivamente diventato un ballerino professionista. L’abbiamo poi visto nelle vesti di inviato e, infine, in quelle di conduttore. Ma, stavolta, per Stefano De Martino sta per arrivare un’esperienza completamente nuova. Si, perché il napoletano farà parte di una delle fiction più amate della nostra tv. Una guest star totalmente inaspettata: curiosi di scoprire di più sul debutto di Stefano come attore? Vi sveliamo tutto.

Stefano De Martino, incredibile novità: sarà nel cast di un’amatissima fiction

Stefano De Martino sarà nel cast di una delle fiction più amate e seguite dai telespettatori. Un’avventura del tutto nuova per l’ex ballerino di Amici, che debutterà proprio nella serie tv della Rai. Di quale parliamo? Di Che Dio ci aiuti, che sta per tornare in onda con la sesta stagione! Una stagione in cui, quindi, vedremo anche Stefano, che comparirà in una sola puntata, probabilmente nel ruolo di se stesso. A svelare la succulenta anticipazione è stata l’amatissima protagonista della fiction Elena Sofia Ricci, che ha speso parole più che positive per la new entry in un’intervista a Nuovo Tv: “Stefano è senza dubbio una persona brillante e gioiosa, che si è subito sentito a suo agio, in questa nostra grande famiglia di matti”, ha dichiarato l’attrice, aggiungendo che il successo di De Martino è nascosto proprio nella sua spontaneità ed allegria.

Insomma, una presenza che rende ancora più grande l’attesa per i telespettatori. Che, però, è quasi finita! La nuova stagione della fiction, infatti, partirà il 7 gennaio 2021, ovviamente su Rai Uno. Dieci nuove puntate tutte da vivere: non perdetevele, save the date! E per i fan delle fiction, c’è anche un’altra meravigliosa novità: una serie tv seguitissima tornerà con una nuova inaspettata stagione.