Uomini e Donne, anticipazione bomba: gesto shock della tronista Sophie, nessuno se lo aspettava.

Quanto vi manca Uomini e Donne? Come di consueto, la trasmissione di Maria De Filippi va in pausa durante il periodo natalizio. La prossima puntata andrà in onda a gennaio, probabilmente lunedì 11, ma le registrazioni proseguono! E proprio qualche ora fa, è stata registrata una nuova accesissima puntata del programma di Canale 5. Una puntata in cui, come sempre durante questa stagione, trono Over e Trono Classico sono uniti: i colpi di scena saranno davvero tantissimi. Soprattutto per quanto riguarda il trono di Sophie Codegoni: la tronista ha fatto un’eliminazione davvero inaspettata! Ecco cosa è successo, secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Vicolo delle News.

Uomini e Donne, anticipazione bomba: l’eliminazione inaspettata di Sophie

Una registrazione decisamente ricchissima, quella di Uomini e Donne che si è tenuta oggi 29 dicembre 2020. La trasmissione di Maria De Filippi è momentaneamente in pausa per le vacanze di Natale, ma le vicende dei troni più appassionanti della tv continuano. Innanzitutto, è bene chiarire quello che tutti stanno aspettando di sapere: Davide Donadei non ha ancora scelto! Ma, come riportano le anticipazioni, il tronista sembra essere sempre più vicino a Chiara, che ha anche baciato. Sarà lei la sua scelta? A quanto pare manca davvero poco. Ma a fare scalpore è stato un gesto inaspettato di Sophie: la tronista ha eliminato uno dei suoi corteggiatori. Di chi parliamo? Di Antonio, col quale, nelle ultime puntate, ha avuto una serie di incomprensioni. A questo punto, per Sophie restano soltanto Giorgio e Matteo, col quale si è chiarita e ha trascorso una piacevole esterna.

Insomma, una puntata ricca di sorprese! E anche nel trono Classico non mancheranno colpi di scena, tra abbandoni, liti e nuove dame. Non ci resta che attendere il ritorno di Uomini e Donne per seguire tutte le emozioni dei troni più amati della nostra tv. Noi non vediamo l’ora, e voi?