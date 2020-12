L’amatissima Arisa si confessa a cuore aperto a ‘Da noi…a ruota libera’ su Rai 1 e svela un retroscena della sua vita davvero inedito.

Ospite di Francesca Fialdini a ‘Da noi a ruota libera’ la cantante Arisa, che abbiamo imparato a conoscere e amare fin dai tempi della sua vittoria tra le Nuove Proposte di Sanremo 2009, si è lasciata andare ad una confessione molto intima. Dalla chiacchierata sono emersi anche lati non molto conosciuti dell’artista, sempre molto empatica col suo pubblico, il quale l’avrà amata ancora di più. Nel corso dell’intervista, Arisa ha infatti parlato delle sue fragilità più nascoste tra cui un retroscena che ha davvero stupito tutti. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Arisa, il retroscena: “Mi sono voluta riappropriare della mia persona”

Nel salotto di Rai 1, la cantante ha raccontato di essere tornata alla sua bocca originale. Arisa ha infatti confessato di aver attraversato un periodo di profonde riflessioni: “La mia bocca ora è originalissima, dopo un lungo periodo di riflessioni sul mio aspetto fisico. Se ero bella o non ero bella, se piacevo o non piacevo. E dopo varie infiltrazioni di acido ialuronico, quest’anno ho deciso di sciogliere tutto”, ha spiegato a Francesca Fialdini. Chi conosce Arisa sa che oltre ad un grande dolcezza, in lei si nasconde anche molta forza. La cantante è molto amata anche per il suo atteggiamento positivo verso la vita e il fatto che avesse delle insicurezze dal punto di vista estetico che l’hanno spinta a ricorrere a degli interventi, ha potuto meravigliare qualcuno. Ora, però, ha rivelato appunto di aver deciso di tornare a com’era: “Dopo il 31 agosto sono ritornata alla mia faccia. Volevo ritornare com’ero. Magari qualcos’altro lo rifarò, ma mi piaceva l’idea di vedere la mia faccia normale a 38 anni. Mi sono voluta riappropriare della mia persona”.

Cosa ne pensate? Noi siamo contentissimi di sapere che la bravissima Arisa ha ritrovato la sua serenità.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui